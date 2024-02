Den russiske oppositionspolitiker og Putins ærkefjende, Aleksej Navalny, blev formentlig myrdet af Ruslands regering.

Det siger seniorforsker ved DIIS med speciale i Rusland Flemming Splidsboel oven på onsdagens nyhed om Navalnys død.

»Mit udgangspunkt er, at de har likvideret ham,« siger han og henviser til, at den russiske regering i årevis har forsøgt at skaffe Putin-kritikere af vejen.

Navalny blev tidligere på dagen meldt død i en russisk fangelejr. Han har været i russisk varetægt siden 2021, hvor han vendte tilbage til landet. Forinden var han blevet forgiftet i udlandet.

Han har flere gange offentlig udtalt kritik af landets regering.

Splidsboel tror ikke, at sandheden om, hvordan han endelig døde, nogensinde vil komme frem.

»Vi finder ikke ud af det, for vi kan ikke få indblik i det. Russerne vil ikke dele noget. Der vil måske blive foretaget en obduktion, men vi kan ikke stole på noget af det.«

Regeringen i Rusland oplyste tidligere på dagen, at landets præsident, Vladimir Putin, er informeret om hans dødsfald, men at man endnu ikke har en dødsårsag.

Såfremt Navalnyj er blevet dræbt af regeringen, kan der være flere årsager til, at det først sker nu, siger Splidsboel.

Dels er Rusland i dag mindre bekymret for de amerikanske sanktioner, som en likvidering af en politisk modstander uden tvivl vil afføde, end man var for bare få år siden.

»Det ville gøre noget for tre år siden, men nu tænker man nok: Hvad kan de gøre, der er så mange sanktioner i forvejen,« siger han med henvisning til den store internationale modstand mod Ruslands invasion af Ukraine.

»Det er også muligt, at man har trukket den og ventet på, at Navalnyj var mere ud af folks bevidsthed, før man gjorde det.«

Sidst, men ikke mindst, kan det nærtforestående præsidentvalg i Rusland være en grund til, at regeringen vil skaffe ham af vejen, siger Splidsboel.

»Selvom han har siddet fængslet, har han jo alligevel kunne blande sig. Han har forsøgt at køre videre på sociale medier, og han har haft sine platforme.«

Splidsboel siger, at han umiddelbart blev overrasket over onsdagens nyhed om Navalnys dødsfald.

»Men samtidig ikke: Jeg har jo advaret om det i flere interviews. Jeg har sagt, at vi skal forberede os på nyheden om vores død.«

Han forventer, at Rusland vil forklare det med sygdom, selvmord eller slagsmål i fængslet.

Det statsfinansierede russiske medie RT skriver, at Navalnyj mistede bevidstheden efter at være blevet syg på en gårdtur og døde kort efter. En efterforskning af dødsårsagen skal være sat i gang, skriver mediet.

Det statsfinansierede russiske nyhedsbureau Tass skriver, at Navalnyj ikke havde klaget over helbredsproblemer.

Navalnyjs stab af hjælpere og advokater siger, at de ikke har informationer om, hvad der er sket.

Navalnyj, der var jurist, offentliggjorde i 2016 sit kandidatur til præsidentvalget i Rusland i 2018, men fik aldrig lov til at stille op, fordi han er dømt for politisk motiveret bedrageri.

Han var udelukket fra at stille op til det kommende præsidentvalg.