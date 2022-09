Lyt til artiklen

Måske kender du hende fra tv-serien 'Grænseløst forelsket', hvor Angela Myra Santos Iversen fra Struer rejser til USA for at finde kærligheden.

Men lige nu er eventyret en kende for eksotisk for den 25-årige kvinde.

Til Dagbladet Holstebro-Struer fortæller hun, at hun og kæresten, Jason Paul Rogers, er flygtet fra deres hjem i Clearwater i det sydvestlige Florida for at undgå orkanen Ian.

Det dansk-amerikanske par er taget til Kentucky, hvor de har planer om at blive til engang i næste uge.

Tampa Bay – hvor Clearwater ligger – er et af de steder, hvor Ian ventes at ramme særligt hårdt.

»Vejret er skørt herovre, og alle panikker, kan jeg se på Facebook. Vi fik besked om at evakuere for nogle timer siden, så nu er vi på en 15 timer lang køretur til Kentucky, da vores vinduer i lejligheden derhjemme nok ikke kan holde til stormen, der kommer,« siger Angela Myra Santos Iversen til avisen.

Både hun og kæresten driver virksomhed i området, og nu er de bekymrede for, hvordan både hjemmet og kontorerne ser ud, når de vender tilbage.

På Facebook beskriver hun, hvordan de i al hast forlod området med deres to hunde.

»Vi håber selvfølgelig, at alle, der har valgt at blive tilbage, har sørget for mad, drikkelse og er i sikkerhed! Vi har valgt at lukke vores forretninger, så vores folk kan komme væk og i sikkerhed. Lige nu savner man ekstra meget trygheden i Danmark.«