»Han er min gode ven.«

Den tidligere danske EU-parlamentariker Jens-Peter Bonde er en af de danskere, der gennem mange år havde et tæt samarbejde med Storbritanniens nu kommende premierminister, Boris Johnson.

Bonde sad i Europa-Parlamentet sammen med Boris Johnsons far, Stanley Johnson, der var konservativt medlem fra 1979 til 1984 - og fra 1989 til 1994 var Boris Johnson EU-korrespondent for den hæderkronede britiske avis Daily Telegraph.

Jens-Peter Bondes svigerdatter har sommerhus tæt på Boris Johnsons familie i Horto i Grækenland - og der har han mødt familien Johnson igen.

»Sidste sommer var jeg der sammen med hans familie. Boris skulle have kommet, men havde ikke tid,« fortæller Jens-Peter Bonde.

Måske meget illustrativt for, hvordan den 55-årige brites kalender har set ud de seneste år.

Jens-Peter Bonde er sådan set meget på linje med eksperter som EU-professor Marlene Wind og lektor Ole Helmersen, der mandag overfor B.T. sagde, at Boris Johnsons opgave er noget nær umulig at løse. Men han er samtidig fuld af fortrøstning.

»Hvis nogen kan gøre det, er det Boris. Hans plan om at true med et hårdt brexit indtil han får nogle indrømmelser, er den eneste vej frem,« siger Jens-Peter Bonde.

Han vurderer, at Boris Johnson vil kunne arbejde videre med den skilsmisseaftale, som EU og Storbritannien allerede har indgået - men som ikke har kunnet få flertal i Underhuset.

»Han kan få noget midlertidighed ind i aftalen, og så kan Storbritanniens fremtid i EU afgøres ved næste valg i 2022,« lyder Jens-Peter Bondes bud.

Hvorfor tror du, EU vil vente så længe?

»EU eksporterer dobbelt så meget til Storbritannien, som Storbritannien eksporterer den anden vej. Når EU står med ryggen mod muren og har udsigt til at betale milliarder i told, så tror jeg, man er til at snakke med. For så vil Storbritannien betalte EU-kontingent helt til 2022.«

Boris er stærk tilhænger af sig selv og af, at at han skal være formand for de konservative Jens Peter Bonde, tidligere MEP

Til gengæld tvivler Jens-Peter Bonde så på, at parlamentet bliver sammensat sådan, at der fortsat er flertal for brexit. Dels har demografien ændret sig siden sidste afstemning, dels har mange vælgere fortrudt deres kryds ved folkeafstemningen i 2016. Her stemte 51,9 procent af vælgerne for at forlade EU.

Selv om Boris Johnson officielt vil ud af EU, har Jens-Peter Bonde sine tvivl om, hvorvidt han nu også mener det.

»Boris er stærk tilhænger af sig selv og af, at at han skal være formand for de konservative,« siger Jens-Peter Bonde, der ikke betegner Boris Johnson som utilregnelig.

»Han er meget bevidst om, hvad han gør. Han er ikke idiot. Han minder lidt om Beppe Grillo i Italien (leder af partiet Femstjernebevægelsen, red.). Han er ikke etablissementet, men helt sig selv.«

Som journalist var Boris Johnson kendt for at stramme historierne - også mere end Jens-Peter Bonde, der også er uddannet journalist, ville have gjort.

»Jeg havde et godt samarbejde med ham, for danske medier ville ikke bringe EU-modstanderes historier. Vi gik derfor til Sunday Telegraph og Sunday Times - og så citerede danske medier efterfølgende dem,« husker Jens-Peter Bonde.

Selv om de altså er gamle venner, regner Jens-Peter Bonde ikke med at blive inviteret på kaffe i embedsboligen i Downing Street nr. 10.

»Næste gang jeg ser ham, bliver nok på den lokale taverna i Grækenland.«