Det kan få vidtrækkende konsekvenser, hvis man deler video fra angreb i New Zealand, siger dansk politi.

Efter angrebet på en moské i New Zealand florerer en video på internettet, der formodes at være optaget af gerningsmanden.

Dansk politi opfordrer på det kraftigste til, at man ikke deler videoer fra hændelsen.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Lad være med at dele videoen. Det er utroligt krænkende for de efterladte og kan i visse tilfælde være strafbart at dele den form for materiale, forklarer Mikael Wern, politiinspektør ved Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet.

- Samtidig er det en voldsom oplevelse både at se og modtage den slags videoer, og det kan få vidtrækkende konsekvenser for en selv.

/ritzau/