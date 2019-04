Lars Høg Schou er operativ chef i Bereskabsstyrelsen. Denne gang er han ikke selv i arbejdstøjet, men kan sidde og følge med i hvordan branden udvikler sig time for time i Paris.

Den historiske kirke Notre Dame står i brand. Og han vurderer, at hans franske kolleger står overfor en hård opgave.

The steeple collapses as smoke and flames engulf the Notre-Dame Cathedral in Paris on April 15, 2019.

»Det er en stor og bred kirke, og de har problemer med at nå ind i midten. Jeg kan se, det bliver ved med at brænde på 3. time, så de er begyndt at sætte ind på den anden ende ved indgangen.«

Størrelsen af bygningen gør, at brandmændene har svært ved at nå vandet ind i centrum af kirken. Den operative chef kan se kæmpe flammer under midten af stilladset hjemme fra sofaen i Danmark. Han følger med i branden fra nyhederne.

this file photograph taken on June 26, 2018, shows stained-glass windows at Notre Dame de Paris Cathedral in Paris.

»Alene at spiret er faldet i kirkerummet har ødelagt meget. Enden ser rimelig hel ud og uden sodmærker, men alt inde i kirkeskibet, prædikestol og stole ser ud som om, det vil være brændt væk. Ligesom alle glasvinduerne vil være sprunget ved så høj en varme. Det betyder, al glasmosaiken går tabt.«

Lars Høg Schou sammeligner det med, da Frihedsmuseet brændte i Danmark.

»Det kan se ud som om, de forsøger at få skattene ud,« siger han.

Han mener, at dele af kirken her til aften ser ud til ikke at være ligeså flammepåvirkede, som midten af kirken. Myndighederne i Paris vil formentlig stadig være igang med arbejdet i morgen tirsdag.

Smoke and flames rise during a fire at the landmark Notre-Dame Cathedral in central Paris on April 15, 2019, potentially involving renovation works being carried out at the site, the fire service said.

»Jeg vil tro engang i morgen er de stadig i gang, og det betyder, at de har dæmpet flammerne, men der vil være varme i gløderne.«

Det er endnu tidligt at sige, om kirken vil kunne blive reddet. Det kommer an på, hvor mange penge, man i givet fald vil bruge på at restaurere de mange skader, der kommer som følge af branden.

»Der går i hvert fald nok nogle år, før den bliver bygget op igen. Alene at spiret er faldet ned gennem kirkerummet har ødelagt rigtig meget.«

