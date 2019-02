Generalløjtnant Michael Lollesgaard er ankommet til vital havneby i Yemen, hvor han skal overvåge fredsaftale.

Den danske generalløjtnant Michael Lollesgaard, som står i spidsen for 75 FN-observatører, er tirsdag ankommet til den vigtige havneby Hodeidah i Yemen.

Her skal han som leder af observatørmissionen overvåge den fredsaftale, som blev indgået i Sverige i december.

Lollesgaard har ikke givet nogen udtalelse i forbindelse med sin ankomst. Det er FN's Sikkerhedsråd, der i januar udpegede ham som leder af missionen.

Den skrøbelige fredsaftale fra december blev indgået mellem den saudiarabisk-støttede regering og houthierne. Den har til formål at hindre store konfrontationer i havnebyen Hodeidah.

En stor andel af landets varer og nødhjælp ankommer til netop Hodeidah. Derfor er kystbyen en vigtig livline for millioner af yemenitter, der sulter under borgerkrigen.

De to parter kan ikke blive enige om, hvem der har ret til at have kontrol over byen.

Den danske generalløjtnant erstatter hollandske Patrick Cammaert, som gik af efter bare en måned på posten.

En særlig FN-udsending arbejder på at få realiseret en fangeudveksling, som skal hjælpe i bestræbelserne på at opnå fred i den fire år lange krig.

Der er tale om flere tusinder fanger. Det siger Martin Griffith, leder af den særlige FN-udsending.

- Succes er ikke kun enormt vigtigt for dem, der bliver frigivet. Det handler også om den politiske proces.

- Vi håber, at parterne sammen vil løse de problemer, som skiller dem, så freden kan vende tilbage til Yemen, siger Griffith.

Han anser fangeudvekslingen som vital for at komme konflikten i Yemen til livs. Titusinder af mennesker er døde, og over 15 millioner mennesker sulter.

Michael Lollesgaard har tidligere stået i spidsen for en fredsmission i Mali i 2015 og 2016. I 2017 blev han Danmarks militære repræsentant i Nato og EU.

/ritzau/Reuters