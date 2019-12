Den dansk-irakiske nødhjælpsarbejder Salam Aldeen er blevet anholdt af græsk politi og sidder netop nu fængslet på øen Lesbos. Det oplyser Team Humanity på Facebook.

Salam Aideen er nødhjælpsarbejder for Team Humanity Denmark, og han er angiveligt blevet anholdt, fordi han står på en liste over personer, der er uønsket i Grækenland.

»At blive fængslet for at være nødshjælpsarbejder i et europæisk land er en af de mest sindsyge ting, jeg har hørt,« siger Helle Blak, der er præsident for Team Humanity.

I 2015 var Salam Aldeen med til at stifte Team Humanity, som har hjulpet bådflygtninge, der har været ved at kæntre på rejsen over havet fra Tyrkiet til Grækenland.

I 2016 blev han anholdt sammen med danske Mohammed El-Abbassi og sigtet for menneskesmugling, da han ville redde bådflygtninge ud for Lesbos.

Men i 2018 afgjorde en domstol på Lesbos, at de to danskere og tre spanske brandmænd skulle frifindes i sagen.

Denne gang er han ifølge Team Humanity på Lesbos for at distribuere tøj, tæpper og mad til børn, der befinder sig i immigrantlejren Moria.

Ifølge Team Humanity vil Salam Aldeen blive tilbageholdt, indtil han bliver deporteret fra Grækenland.