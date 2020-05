I USA er det danske pigenavn 'Karen' endt som årets værste fornærmelse.

Under coronakrisen er der i samtlige 50 amerikanske stater kun én ting, der er værre end at blive kaldt en 'Karen'. Det er at blive kaldt en 'Karens Karen'.

Og over for B.T. lægger sprogekspert John Carrol fra staten Michigan ikke fingre imellem.

»Du vil hellere være en 'idiot', en 'imbecil' eller for den sags skyld et godt gammeldags 'fjols'. Hvis du er blevet kaldt en 'Karens Karen', så er bunden nået,« siger Carrol med et grin.

Hvis man slår navnet 'Karen' op, lyder beskrivelsen nogenlunde således: 'Dansk omskrivning af navnet 'Katherine', en version af det græske navn 'Aikaterinē', hvilket betyder 'ren' eller 'uskyldig'.

Men prøv at forklare det til kendte kvinder som Kim Kardashian og Reese Witherspoon. I titusindvis af Twitter- og Instagram-indlæg er de nemlig begge blevet kaldt ting som 'typisk fucking Karen' eller 'den største Karens Karen nogensinde'.

Witherspoon blev offer for 'Karen'-hetzen, efter hun under en anholdelse i 2013 havde lagt sine kønne arme over kors og spurgt en betjent, om han måske vidste, hvem hun var.

Kim Kardashian blev af et enigt internet udråbt til 'den største Karens Karen nogensinde', da hun under den igangværende corona-nedlukning forsøgte at bestille mad hos fastfoodkæden 'Jack in the Box'.

Det gik åbenbart ikke hurtigt nok. Og via en tweet advarede Kardashian madgigantens ledelse: 'Tjek jeres management-inbox og kontakt mig ... pronto, ellers ...'

»'Karen' er tidens nedladende udtryk for en midaldrende og priviligeret hvid kvinde, der føler sig bedre end alle andre,« forklarer sprogprofessor John Carrol.

Derfor har 'anti-Karen'-bevægelsen fået ekstra vind i sejlene under coronakrisen.

Overalt i USA demonstrerer især hvide republikanske vælgere således imod den aggressive nedlukning af kontorer, butikker og fabrikker, der har ført til næsten 40 millioner nye arbejdsløse.

I staten Michigan bar en blond, midaldrende kvinde i sidste uge et skilt med påskriften 'Vi er villige til at ofre de fattige for at få gang i forretningslivet'. Og det tog selvfølgelig heller ikke mange sekunder, før denne dame fra forstaden på internettet blev omdåbt til en 'fucking Karens Karen'.

Da Las Vegas' borgmester, Carolyn Goodman, ligeledes beordrede spillebyen åben for turister trods fortsat stort smittetryk, blev hun kaldt både en 'idiot' og et 'monster'. Men værst af alt fik hun også gentagne gange stemplet 'en Karens Karen' – den sved.

»Jeg ved godt, at en meme er en meme. Og der er ikke noget, jeg kan gøre ved det. Men helt ærligt. Som en person, der rent faktisk hedder Karen, vil jeg gerne tillade mig at sige 'fuck dig, internet'.«

Sådan skriver dansk-amerikanske Karen Huntington på Twitter.

Hun er sådan en typisk 'Karen', hende Karen.