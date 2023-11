I den palæstinensiske grænseby Rafah er en dansk mor, hendes mand og deres lille datter fanget i krigen.

Onsdag forsøgte den lille familie at krydse grænsen til Egypten og komme i sikkerhed fra missiler, bomber og død. Men uden held.

Det skriver DR.

Det er kun moren, Mona Ibrahim Abu Sharr, der er dansk statsborger ud af de tre, og dermed har den største chance for at forlade et efterhånden ødelagt Gaza.

Ifølge internationale medier, som nyhedsbureauet Reuters, BBC og egyptisk stats-tv, har det indtil videre kun været udenlandske statsborgere, NGO-medarbejdere, 81 sårede palæstinensere og personer med dobbelt statsborgerskab, der har fået lov til at krydse grænsen.

Udenrigsministeriet oplyser, at man har forberedt sig på en grænseåbning og vil stå klar til at hjælpe danskere, når der er mulighed for, at de kan krydse grænsen.

Dog står spørgsmålet om, hvem der kan komme i sikkerhed, fortsat uvist hos den lille familie.

»Det vigtigste i mit liv er min kone og mit barn. Hvis det betyder, at jeg bliver tilbage og skal sidde fast her i Gaza. så er det lige meget. Det vigtigste for mig er at redde min families liv,« udtaler Monas mand, Ezzedine Suleiman Abu Baraka, til DR.

Grænseovergangen i Rafah er for nuværende den eneste aktive af sin slags i Gazastriben og tusindvis af mennesker har søgt mod grænsen med et håb om at få lov til at krydse den.

Siden 7. oktober, hvor Hamas indledte sit angreb mod Israel og civile blev dræbt og bortført, er dødstallet i Israel mindst 1400.

I Gaza har flere end 8.000 mennesker, herunder tusinder af børn, mistet livet ifølge de palæstinensiske myndigheder.

Samtidig forværres den humanitære situation i Gaza, hvor den lille familie for nuværende opholder sig, dag for dag.

Både hospitaler, huse og flygtningelejre er blevet bombet til uigenkendelighed, mens de civile er blevet opfordret til at evakuere mod syd forud fra flere angreb fra Israel.

Lørdag opfordrede FN, med et overvældende flertal, til en øjeblikkelig humanitær våbenhvile i Gaza. 120 lande stemte for, mens 45 lande - heriblandt Danmark - undlod at stemme. 14, heriblandt Israel og USA, stemte imod.