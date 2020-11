Danske Susanne Kite støtter Joe Biden. Resten af familien stemmer på Donald Trump. Og Susanne fatter ikke en meter.

Susanne, der immigrerede fra Karise til Texas i 1979, vil gøre alt for sine børn. Som illustration sad den i dag 60-årige mor til fire otte måneder i Texas-fængsel for at beskytte ungerne imod deres voldelige far.

Susanne Kite sendte simpelthen børnene til Danmark. En historie, der i 1998 ryddede B.T.s forside i næsten to uger. Men bare fordi alting i dag er fryd og gammen, så betyder det ikke nødvendigvis, at Kite-familien kan blive enige om alting – heriblandt præsidentvalget, der finder sted på tirsdag 3. november.

»Jeg holder med Joe Biden. Og de ved, at jeg har ret. Mor har altid ret. Sådan har jeg nemlig selv opdraget dem,« siger Susanne med et selvironisk grin.

»Og ja, de stemmer vist allesammen på Donald Trump. Men de får nok julegaver alligevel,« siger Susanne, der tydeligvis stadig elsker børnene og nu også børnebørnene højere end noget andet.

»Jeg har fortalt dem om det danske system med offentlig sygesikring, barselsorlov og gratis universitetsuddannelse. Både jeg selv og en af mine døtre lever i dag uden sygeforsikring på grund af det amerikanske system. Men nu nægter de simpelthen at tale med mig om det politiske. Måske får jeg dem til at føle sig dumme, ha-ha.«

Det demokratiske parti og partiets præsidentkandidat, 77-årige Joe Biden, håber ved valget på tirsdag at vende Texas fra en historisk republikansk stat til en ny demokratisk stat.

Men efter 41 år i dét, amerikanerne kalder 'The Lone Star State', tvivler Susanne Kite på Texas' snarlige omvendelse.

»Alle her stemmer på Donald Trump. Også selv om det klart er imod deres egen personlige interesse. Og jeg tror også, at det er derfor mine børn stemmer, som de gør. Deres ægtefæller, deres svigerfamilier og på deres arbejdspladser er de omgivet af republikanere,« siger Susane Kite.

Da coronakrisen ramte Texas og resten af USA, arbejdede Susanne Kite som kassedame i et lokalt supermarked. Men nu er butikken lukket – for good. Og Susanne Kite planlægger at lede efter et nyt job, når epidemien lægger sig.

I mellemtiden er den danske emigrant mere opslugt af politik end nogensinde før.

Hun går gerne i diskussion med alle, der deler den politiske interesse – også selv om de ser sagerne fra en republikansk vinkel.

Og når chancen melder sig, snakker Suanne gerne om Danmark og den danske statsminister Mette Frederiksen – én af Susannes helt store helte.

»Mette Frederiksen gør mig stolt af at være dansker. Hun har gjort et fantastisk job. Som da Trump ville købe Grønland. Og Mette Frederiksen bare fortalte ham, hvor skabet skulle stå, fantastisk,« siger Susanne, der ligesom alle andre i USA glæder sig til at få valget overstået.

»Jeg er ved at få knald i låget. Trump har splittet landet som aldrig før. Og jeg håber i den grad, at Biden vinder. Jeg vil nemlig gerne have ren mad, ren luft og rent vand. Her i Texas har vi store problemer med forurening. Og med sine lovindgreb har Trump gjort det hele meget værre. Det er tid til forandring,« siger Susanne Kite.

Det amerikanske valg finder sted 3. november.