Nato havde håbet, at invitation til at lede mission i Irak ville komme før forsvarsministermøde.

Nato har endnu ikke modtaget en invitation fra Irak til en træningsmission, som Danmark efter planen skal overtage ledelsen af senere i år.

- Det er klart, at vi kan ikke være i Irak, hvis ikke Irak ønsker det, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) før et forsvarsministermøde onsdag.

Det er planen, at Danmark skal overtage Nato-missionen i slutningen af 2020.

Forsvarsalliancen havde håbet, at Irak ville bekræfte invitationen til Nato før mødet i Bruxelles. Canada leder nu den mission, som Danmark skal overtage.

Den danske forsvarsminister peger på, at Irak lige nu er præget af politisk usikkerhed. Den valgte premierminister er i færd med at danne en regering.

- Egentlig tager jeg det relativt roligt. Det er også sagt i det lys, at vi skal have respekt for irakerne. Vi skal ikke tage noget for givet. Det er dem, der skal sende en invitation, og de skal være klar på, at vi kommer, siger Bramsen.

De allierede i Nato skal på mødet onsdag drøfte, hvad Nato kan og vil i Irak.

- Det væsentlige er, at vi bliver ved med at række hånden ud, og at vi netop fokuserer på, hvad vi kan tilbyde, for det er også vigtigt, at vi fra Nato-landenes side kommer med noget, som de rent faktisk ønsker sig, siger ministeren.

/ritzau/