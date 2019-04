Udenrigsministeriet har åbnet er kontor i den srilankanske hovedstad for at hjælpe danskere efter angreb.

Udenrigsministeriet har etableret et midlertidigt kontor i Sri Lanka for at hjælpe danskere.

Kontoret er placeret på den norske ambassade i hovedstaden Colombo, oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice.

Kontoret vil kunne hjælpe med konsulær bistand til danske statsborgere, der er direkte berørt af terrorangrebene søndag samt rådgive om blandt andet transportforhold og sikkerhedsforanstaltninger i Colombos internationale lufthavn.

Mandag er det ansatte fra den danske ambassade i Delhi, Indien, som hjælper på kontoret. Fra tirsdag er de udsendte fra Danmark, som overtager arbejdet.

De udsendte er personale fra Udenrigsministeriets Borgerservice, Rigspolitiet og Region Hovedstadens akutberedskab. Også en medarbejder fra Røde Kors er rejst med for at yde krisepsykologisk støtte.

/ritzau/