Der er forståelse for dansk ønske om fossilbilsforbud, men ikke vilje til fælles forbud, mener Dan Jørgensen.

Regeringens mål om at realisere et dansk forbud mod benzin- og dieselbiler om ti år bliver "et langt, sejt træk".

Den erkendelse har tirsdag bundfældet sig hos klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), efter at han tirsdag har talt for sin sag i møder med EU-Kommissionen og medlemmer af Europa-Parlamentet.

- Vi skal have lov til at forbyde nye introduktioner efter 2030. Det vil jeg stadig både kæmpe for og tro er realistisk. Men jeg er i dag blevet overbevist om, at det nok er et langt, sejt træk, siger Dan Jørgensen.

Et forbud vil være imod regler for EU's indre marked. I bund og grund handler det om, at andre EU-lande næppe vil acceptere, at man begrænser deres marked ved at indføre forbud mod en EU-godkendt vare.

- Man må sige generelt, at der er forståelse for det danske synspunkt, og der er også opbakning til, at vi skal gøre mere for at få flere elbiler og grønne køretøjer i modsætning til diesel og benzin.

- Men det er også klart, at det er en svær opgave. Der er ingen, der tør sige, at det kan vi nemt fikse. Derfor må man også indstille sig på, at det kan blive et langt, sejt træk, siger ministeren.

Et fælles europæisk forbud mod benzin- og dieselbiler er "nok ikke realistisk", erkender han.

Han har bedt om at få sagen på dagsordenen ved et møde med de øvrige EU-landes miljøministre 4. oktober i Luxembourg.

Første skridt bliver at vinde allierede i sagen. Derpå bliver opgaven for teknikere og jurister at finde ud af, hvordan man kan gøre regeringens mål til virkelighed.

Mest sandsynligt er det ifølge en ekspert, at man i praksis udfaser fossilbiler via forskellige tiltag i lovgivningen.

Sværere - hvis ikke umuligt - bliver det at samle enighed om et egentligt forbud.

