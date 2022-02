Kun få øjeblikke efter den russiske præsident, Vladimir Putin, løftede kuglepennen fra papiret, væltede det ind med fordømmelser fra verdens ledere.

Putin havde netop officielt anerkendt de to udbryderrepublikker i Ukraine som selvstændige stater. Men selvom ledere fra en række NATO-lande var brutale i deres dom over Rusland, så kan NATO rent faktisk stå tilbage som en vinder i den månedlange konflikt.

Det mener en dansk ekspert.

»Vi taler om, at Putin har kontrolleret de to løsriver-stater siden 2014-2015. Og nu har han bare taget dem officielt,« siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen.

»I Ukraine er man naturligvis vrede, men de kan nok ikke være overraskede. Og spørgsmålet er, om de virkelig regnede med at få de to territorier tilbage,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Han fortæller videre, at han hverken anser Vesten eller NATO som tabere i konflikten i Ukraine.

»NATO er en af vinderne. De er lykkedes med deres strategi. Putin har ikke løsnet et skud. Og der er ikke kommet stor krig i Ukraine,« siger han og uddyber:

»Ukraine er ikke medlem af NATO, så man havde fra Vestens side aldrig planer om at gå ind militært. Og derfor er det en sejr at have undgået en krig og stor invasion.«

Men det er ikke kun NATO, den danske ekspert anser for at være en vinder i striden om Ukraine.

Også Rusland og Vladimir Putin står tilbage som umiddelbar sejrsherre.

»Putin er en klar vinder her. Han har vist, at han er villig til at bruge sit militær til at opnå det, han ønsker,« siger Peter Viggo Jakobsen om den enorme opmarchering, Rusland har haft ved den ukrainske grænse i mange uger.

Og så er der en egentlig taber i hele konflikten.

»Taberen her er Ukraine,« konstaterer han med henvisning til de tabte territorier i det østlige Ukraine samt det faktum, at Ukraine er blevet taget som gidsel af Rusland, der ganske enkelt ikke anerkender landets ret til at eksistere.

Selvom situationen lige nu synes at balancere på kanten af krig og storstilet invasion, så mener den danske ekspert, at krisen har toppet.

»Det er naturligvis en eskalering, hvis Putin går videre og invaderer andre dele af Ukraine. Men helt fra starten har jeg ikke troet på, at Putin ønsker at gå i krig. Det vil være alt for dyrt,« siger han.

»Hvis Rusland går videre end der, hvor de er nu, vil de blive ramt af meget hårde sanktioner, og samtidig vil man se en oprustning i NATO-landende i Ruslands nærhed. Og det ønsker Putin ikke,« uddyber Peter Viggo Jakobsen.

»Som jeg ser det, vil den her krise ebbe ud nu. Putin har opnået det, han ville,« siger han.

Der har været spekulationer om, at andre stater, som tidligere har været en del af Rusland eller Sovjetunionen, kunne være de næste ofre for Ruslands aggression. Her har de baltiske lande været nævnt som eksempler.

Det tror Peter Viggo Jakobsen dog ikke på.

»Her taler vi om NATO-lande. Og så ville man blive nødt til at reagere. Rusland har kapaciteten til at gå til angreb på dem, men spørgsmålet er, om Putin har lyst til det. Det tror jeg ikke.«