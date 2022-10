Lyt til artiklen

End ikke en taktisk atombombe fra Rusland vil få det ukrainske folk til at give op, vurderer dansk militærekspert.

Rusland indledte mandag et massivt missilangreb på centrale dele af en række af de større byer i Ukraine, herunder hovedstaden Kyiv.

Missiler har ramt civile områder, og dermed synes Rusland at have skiftet strategi efter en stribe militære nederlag.

»Det har tidligere været fremme, at russerne ikke havde mange præcisionsbomber tilbage på lageret, men noget kunne tyde på, at de føler, at de har nok af de andre, som rammer mere tilfældigt,« siger major Alexander Tetzlaff, som er militæranalytiker hos Center for Militære Studier hos Københavns Universitet, til B.T.

Indtil videre forlyder det fra ukrainske kilder, at der er affyret mindst 75 russiske missiler mod Ukraine i løbet af den første del af mandag.

»Når Rusland skifter strategi på den måde, handler det formentlig om, at man ønsker at blødgøre Ukraine og rokke ved støtten til ukrainernes villighed til at fortsætte krigen,« vurderer Alexander Tetzlaff.

»Det er ikke en ny taktik. Men jeg tror ikke, at terrorbombning af Ukraine vil virke,« vurderer han.

Alexander Tetzlaff henviser til, at de allieredes meget, meget massive bombning af eksempelvis Dresden under Anden Verdenskrig ikke fungerede efter hensigten og i virkeligheden gjorde tingene meget værre.

»Man ødelægger massivt, men jeg tror ikke, at det vil ændre noget på ukrainernes opbakning,« siger han.

»De er så langt ude nu, at det for dem er eksistensen, som er på spil. Så jeg tror ikke en gang, at en taktisk atombombe fra Rusland vil ændre på noget i den forbindelse,« mener Alexander Tetzlaff.

