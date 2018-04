Den danske mand Peter Nielsens kone og datter frundet dræbt i deres fælles hjem i den nigerianske hovedstad, Lagos. Nu fortæller myndigheder, at konens 13-årige søster hørte tumult mellem ægteparret kort tid inden det formodede dødtidspunkt.

I Danmark bekræftede udenrigsministeriets borgerservice den 5. april, at en dansk mand er tilbageholdt i Nigeria, men ville ikke udtale sig nærmere. Nu skriver den nigerianske avis The Guardian, at de lokale myndigheder er ved at undersøge mordet på Peter Nielsens kone, Zainab Ali-Nielsen og fire-årige datter.

De danske myndigheder er således også blevet underrettet om efterforskningen.

»I respekt for den ulykkelige hændelse erklæres følgende: Den 5. april klokken 11.00 modtog klage fra manageren af Bellasta Tower, Nanana Island, at han klokken 07.00 om morgenen fik af vide at den 13-årige Gave Makaadi (søster til den afdøde Zainab Ali-Nielsen red.) havde hørt sin søster græde efter at hendes mand, Peter Nielsen, havde udøvet vold på hende. Den lille pige mente, at hun hørte gråden omkring kl 03.45 om natten,« fortæller Chike Oti, der er lokalpolitiets talsmand.

Man har valgt at komme med denne udtalelse, efter at der har været stor medieinteresse for sagen. Man ønsker derfor at undgå, at flere forkerte informationer florerer på internationale medier. Blandt andet har flere meddelt, at Peter Nielsen er under efterforskning i forbindelse med mordet, men dette er endnu ikke noget, der er bekræftet.

Den indledende efterforskning viser dog, at volden, der førte til mor og datters død, begyndte i ægteparrets soveværelse, men at ligene senere var blevet trukket ind i køkkenet. Da lægeholdet undersøgte ligene, fandt man desuden tydelige tegn på vold.

Den afdøde kones ældste søster fortæller også, at hun hørte Zainab Ali-Nielsen skrige på hjælp, inden hun døde.

»Jeg vækkede min lillesøster, for at se om hun også kunne høre larmen, senere så jeg manden slå hendes hovede mod gulvet. Jeg prøvede at hjælpe, men han havde låst alle døre, så der var ikke muligt for at løbe ud og finde hjælp. Det var omkring klokken 04.00 om morgenen. Da vi kom ind til dem senere næste dag, var hun allerede død,« forklarer Madaki Gift.

Zainab Ali-Nielsen, der også er kendt som sangeren Alizee, havde tidligere underskrevet en to-årig pladekontrakt med det asiatiske pladeselskab, Petra Entertainment i 2007, og var en velkendt sangerinde.