En dansk mand er omkommet i en ulykke i Norge. Det bekræfter norsk politi over for B.T.

Der er tale om en 69-årig mand, som var på motorcykelferie med tre andre.

Han omkom, da han kørte af vejen og ud over et fjeld for en uge siden i den sydnorske region Vest-Agder.

Den danske mand omkom på stedet.

»Det stemmer, at der er tale om en dansk mand, som er omkommet.«

»Motorcyklen er kommet ud i et sving og kørt af vejen og ud over et fjeld. Han blev dræbt på stedet,« siger Morten Eriksen fra Agder Politidistrikt til B.T.

Ulykken skete i Marnardal Kommune mandag 15. juli. Det er først nu, at norsk politi er gået ud og bekræftet, at der er tale om en dansk mand.

Samtidig bekræfter Morten Eriksen, at de pårørende er orienteret om den tragiske ulykke.