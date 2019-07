En 54-årig dansk mand i Nigeria har siden april sidste år været hovedmistænkt i sagen om drabet på sin egen kone og deres fælles barn.

Tirsdag tog sagen en chokerende og skandaløs drejning, da det kom frem, at en af anklagemyndighedens eksperter er intet andet end en bedrager.

Ifølge et nigeriansk medie har eksperten ved navn Dr. Richard Somiari påstået at være en anerkendt retsmediciner, som havde taget sin uddannelse på Florida International University i USA.

I retten tirsdag krøb han dog til korset, da han indrømmede, at han har fået sin prestigefyldte titel som retsmediciner - og altså den dertilhørende ekspertise - ved at tage et online kursus på blot 16 timer.

Drabet på danskerens kone, Zainab Ali-Nielsen, og datteren, Petra, fandt sted sent om natten den 5. april sidste år. Her tæskede og efterfølgende kvalte danskeren - ifølge statsanklager Kazeem Adeniji - de to familiemedlemmer.

Den danske statsborger har været tilbageholdt af de nigerianske myndigheder siden april 2018, og har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i det bestialske dobbeltdrab.

Udover den førnævnte indrømmelse fra 'retsmedicineren' Dr. Richard Somiari, indrømmede fupmageren også, at ikke al materialet fra gerningsstedet blev undersøgt i laboratoriet.

Han fortalte, at der blev taget mere end 50 prøver med fra gerningsstedet, men at de efter nogle få tests opdagede DNA på Zainab Ali-Nielsens og datteren Petras nattøj, som matchede den mistænkte danskers, hvorefter resten af beviserne altså ikke blev testet.

Den chokerende drejning i sagen har medført, at sagen nu er blevet udskudt til den 28. september.

Udenrigsministeriet bekræftede tidligere i år, at en dansk mand er tilbageholdt i Nigeria, men de har ikke udtalt sig yderligere om sagen.

Politiinspektør og efterforskningsleder Babashola Afolayan, der var første mand på gerningsstedet, har tidligere fortalt, at Zainab Ali-Nielsen mistænkte danskeren for at være stofmisbruger, og at hun flere gange har anmeldt ham for vold.

»Den 18. juli 2017 kom den anklagedes kone omkring klokken to og klagede over, at han omkring klokken et skubbede hende ned i sengen og holdt fast om hendes hals, mens han slog hende,« har inspektøren sagt ved et tidligere retsmøde.



Zainab Ali-Nielsen var blandt andet kendt under kunstnernavnet Alizee. Hun underskrev i 2017 en pladekontrakt og var ved at promovere sin nyeste single.