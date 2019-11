Politiet har fredag aften anholdt en dansk mand, som er mistænkt for drabet på en 24-årig kvinde i Sverige.

Anholdelsen sker efter, at der tidligere på dagen blev udsendt en international arrestordre på den 27-årige mand.

Han blev kort efter klokken 22.00 pågrebet efter en biljagt i Danmark, oplyser svensk politi i en pressemeddelelse.

Det oplyses også, at den 27-årige vil blive udleveret til Sverige.

Den svenske avis Aftonbladet har været i kontakt med Fyns Politi, som fortæller, at biljagten fandt sted mellem klokken 19.17 og 19.52 på Fyns Motorvej.

Manden blev pågrebet i nærheden af Ejby.

Den 24-årige kvinde, som han er mistænkt for at have slået ihjel, blev torsdag aften fundet livløs i sin bil på en parkeringsplads ved et storcenter i den svenske by Malmø.

Det viste sig hurtigt, at kvinden ikke var død af naturlige årsager, og politiet indledte derfor en drabsefterforskning.

Den mistænkte dansker blev fredag omkring klokken 15 fremstillet i grundlovsforhør in absentia - altså uden at være til stede. Her blev det besluttet at efterlyse ham internationalt mistænkt for drabet.

Og det er altså i kølvandet på den efterlysning, at han er blevet anholdt af politiet på dansk jord.

Hvilken relation den 27-årige dansker har til den afdøde kvinde, og hvorfor han mistænkes for at stå bag drabet, har politiet på nuværende tidspunkt ikke ønsket at kommentere på.

