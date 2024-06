Martin A. Nørgaard har arbejdet som krigskirurg på Internationale Røde Kors' felthospital i byen Rafah i Gaza i en måned. Her ses han med 9-årige Farah, som kom til felthospitalet, efter at hun for syv måneder siden blev ramt af granatsplinter ved en eksplosion, hvor hendes storebror blev dræbt. Foto: Røde Kors Danmark/Free