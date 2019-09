Ifølge den danske konsul i Bahamas vil det tage måneder og år at reparere huse og infrastruktur efter orkan.

Vinden har endelig lagt sig i Bahamas' hovedstad, Nassau, og befolkningen drager et lettelsens suk, over at orkanen Dorian er rykket videre op langs den amerikanske østkyst.

Sådan lyder det fra Pia Nyborg-Andersen, som er den danske konsul i Bahamas, i en mail.

Men forude venter lang tids hårdt arbejde, for ø-kæden er ramt af store ødelæggelser.

- Situationen er meget alvorlig, mange huse og meget infrastruktur er helt ødelagt, og det vil tage måneder - hvis ikke år - at reparere.

- Folk har ingenting, de kunne kun løbe - eller svømme - for deres liv, skriver hun.

Ifølge Pia Nyborg-Andersen har USA sendt nødhjælpshold, som skal hjælpe med at lede efter overlevende.

Orkanen Dorian, som torsdag eftermiddag er nedgraderet til en kategori 2, hærgede Bahamas søndag og mandag og var på daværende tidspunkt kategoriseret som kategori 5 orkan. Det er den højeste kategori.

Officielt har orkanen kostet mindst 20 personer livet i Bahamas, men ifølge Pia Nyborg-Andersen forventes tallet at stige.

/ritzau/