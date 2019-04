De havde ikke tænkt, det skulle blive realiteterne, da de selv gik rundt i Notre Dame i Paris her til morgen.

Men nu kan danske Mia Steen og hendes kæreste stå og se den historiske kirke brænde.

De var på pladsen foran kirken for en halv time siden, og Mia Steen fortæller, at de lokale var dybt chokere.

»Folk er dybt chokerede - der var mange, der løb rundt på pladsen, fordi de tænkte, det ikke kunne passe.«

»Folk stopper op og siger 'åh gud' og er meget chokerede. Folk står og er fuldstændig forstenede.«

Kæresparret ankom til Paris i går og er på en miniferie i Paris. De bor lige rundt om hjørnet til Notre Dame på et hotel, og fra deres hotelvindue kan de se en gul og grøn røg.

Mia Steen og hendes kæreste havde startet ferien ud med en rundtur i selvsamme kirke i morges.

»Da vi gik ud fra kirken og rundt om den, gik vi og snakkede om det renoveringsarbejde, der er gik i gang. Jeg tænker, det passer lige med, at det var der stilaldserne stod. Det er vildt frygteligt,« siger Mia Steen fra Paris.

Parret var kommet hjem fra en lang dag med sightseeing, og de var nået op på deres hotelværelse, før det gik op for dem, at der var brand i Notre Dame i nærheden.

»Vi gik hen til vinduet og kunne se en kæmpe røgsøjle. Den midterste del af kirken er fuldstændig indhyllet i flammer,« siger Mia Steen.

At stå og se det med egne øjne og se den historie - de fantastiske farverige glasvinduer og den gamle historie - gå tabt, det er forfærdeligt. Vi er lidt chokerede.

Parret forlod pladsen foran Notre Dame, da der begyndte at komme aske i retningen mod menneskemængden. Mia Steen gætter på, der var dukket omkring 50.000 mennesker op, der selv ville have syn for sagen.

»Det var så voldsomt,« siger hun.

Mia Steen oplyser, at politiet på stedet er begyndt at evakuere de mange mennesker på pladsen, så brandvæsen og politi kan komme til.

