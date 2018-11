Alt er langtfra på plads omkring briternes exit fra EU trods opbakning til aftale, påpeger Dansk Industri.

Den britiske regerings opbakning til et aftaleudkast om brexit udløser afmålt optimisme hos brancheorganisationen Dansk Industri (DI).

- Overgangsordningen skaber en vis afklaring for virksomhederne, der længe har levet med usikkerhed på grund af brexit.

- Men aftalen er ikke hjemme, før den er godkendt i Underhuset i London og EU. Først da kan vi ånde lettet op, siger direktør i DI Thomas Bustrup i en skriftlig kommentar.

Dansk Industri har fulgt forhandlingerne om brexit tæt de seneste måneder, hvor der har været mange sten på vejen.

Onsdag aften har Storbritanniens premierminister, Theresa May, meddelt, at hun har sin regerings opbakning til det udkast til en brexitaftale, som forhandlere fra EU og Storbritannien er enedes om.

Aftalen skal nu godkendes af EUs resterende 27 stats- og regeringschefer samt af det britiske parlament og Europa-Parlamentet.

Aftalen vil blandt andet sikre en overgangsordning frem til udgangen af 2020, hvor danske virksomheders handel med det britiske marked kan foregå på samme vilkår som i dag.

Næste store opgave for EUs og Storbritanniens forhandlere bliver at få landet en ny, permanent handelsaftale.

Hvis EU og Storbritannien ikke når at forhandle en ny handelsaftale på plads på den tid, der er til rådighed, kan virksomhederne blive mødt af en ny usikkerhed, når udgangen af 2020 nærmer sig, påpeger DI's direktør.

- Det er vigtigt at have i baghovedet, så vi ikke tror, at alt nu er på plads og helt i orden, siger Thomas Bustrup.

Også Danske Bank understreger, at en aftale om Storbritanniens exit fra EU har stor betydning for de danske virksomheder. Storbritannien er et af Danmarks største eksportmarkeder.

- Derfor er det for mange danske virksomheder vigtigt, at vi fortsat kan handle forholdsvist gnidningsfrit med briterne fremover.

- Det vil være tilfældet, hvis den her aftale kommer igennem, siger senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj.

/ritzau/