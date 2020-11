Den danske Hollywoodfrue Ines Romero har et helt særlig håb, når det gælder Donald Trumps sandsynlige exit fra Det Hvide Hus:

»Jeg håber, han ryger ud på røv og albuer. Bogstavelig talt,« lyder det kontant, da B.T. møder hende i hendes hjem i Beverly Hills i det sydlige Californien.

»Yes, det ville være en rigtig god ende på et rigtig råddent præsidentskab, hvis han ender med at gøre sig selv til grin og blive tvunget ud af secret service,« griner Ines Romero.

Hun tjekker konstant sin telefon for at se seneste nyt om stemmeoptællingen, men der er snart ikke nogen tvivl. Biden løber med præsidentposten, og alene tanken får gentagne gange Ines Romero til at bryde ud i jubel og klappe begejstret i hænderne.

Den danske Hollywoodfrue med sin hund, Gobi, foran hjemmet i Beverly Hills i Californien. Vis mere Den danske Hollywoodfrue med sin hund, Gobi, foran hjemmet i Beverly Hills i Californien.

»I fire år har Donald Trump lavet så meget lort, og han har snoet sig ud af både impeachment-sagen (embedsmisbrug, red.) og skattesnyd. Det er ikke for sjov, han bliver kaldt Teflon Don. Men nu er det slut. Endelig har vælgerne sagt stop. You are done. You are fucking done,« siger den 49-årige dansker, der har boet i USA i 30 år.

Hun er især kendt fra realityshowet ´Danske Hollywoodfruer´ og har selv stemt på Joe Biden og Kamala Harris. Men hun er rædselsslagen for, hvor meget og hvor længe, Trump vil forsøge at bekæmpe valgresultatet.

»Han ter sig jo allerede som et pattebarn, der ikke får sin vilje med alle hans anklager om valgsnyd, men til januar er det bare yt. Om han går selv eller bliver smidt ud,« siger Ines Romero med slet skjult skadefryd.

Det er som en kult

Hun har svært ved at forstå, hvorfor så mange vælgere trods alt har ønsket, at Trump skulle genvinde præsidentposten.

Nogle nægter måske at opgive deres republikanske ståsted, koste hvad det vil, mens hans velhavende støtter bare vil have mere, mener hun.

»Men ærlig talt ser jeg de fleste Trumpers som bindegale. Det er som om, de er med i en kult. De følger ham blindt, uanset hvor meget han snyder og lyver og kun tænker på sig selv og sine rige venner. Det er ren hjernevask.«

Ines Romero har heppet på Joe Biden gennem hele valgkampen. Vis mere Ines Romero har heppet på Joe Biden gennem hele valgkampen.

Men selvom du måske ikke er fan af hans person, mener hans støtter, at hans politik blandt andet har boostet økonomien og skabt jobs?

»Nu er jeg ikke politisk ekspert, men jeg tror, økonomi er noget, der går op og ned. Og i øvrigt har han kørt videre på det solide grundlag, han overtog fra Obama.«

Bange for vold

Udover præsident Trumps egen håndtering af nederlaget, frygter Ines Romero også, hvordan hans følgere vil reagere i løbet af den næste tid.

»Nogle af dem har våben, og i flere stater har de jo ligefrem dannet militser. Jeg tror desværre, vi vil opleve vold, for de er så aggressive. Men det er vel ikke så mærkeligt, for de opfører sig bare som deres ´dear leader´, « siger Ines Romero, og hendes velplejede hænder laver et situationstegn i den lune novemberluft.

Hun håber, at Joe Biden og Kamala Harris kan samle landet og få USA på ret køl, så det bliver samlet i stedet for splittet, akkurat som Biden og Harris har lagt vægt på i adskillige taler. Ines Romero erkender dog, at det bliver en stor udfordring ovenpå på det dramatiske valg.

»Men nu har vi fået nok af den idiot, og det skal være slut med at jokke rundt i al den negativitet. Det har jo været til at blive vanvittig af,« fastslår Hollywoodfruen, inden hun afslutter med en sidste svada:

»Det har nærmest været som om, man var i et forhold med en terroriserende mand, man ikke kunne slippe af med. Nu skal vi i en anden retning, og det kan kun blive bedre.«