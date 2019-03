En dansk helikopter er taget til Norge, så nordmændene kan koncentrere sig om evakuering af Viking Sky.

Evakueringen af krydstogtskibet Viking Sky inddrager søndag også danske ressourcer.

Forsvaret oplyser søndag morgen, at en dansk redningshelikopter er taget til det sydlige Norge.

Her skal den overtage en del af den vanlige redningstjeneste, så det norske beredskab kan koncentrere sig om at evakuere de passagerer, der forsøger at forlade krydstogtskibet Viking Sky.

- Forsvaret sender lige nu en redningshelikopter til det sydlige Norge. Den skal støtte med redningstjeneste, så nordmændene kan frigøre egne helikoptere til den aktuelle redningsaktion omkring krydstogtskibet Viking Sky, skriver Forsvaret.

Omkring klokken 14 lørdag eftermiddag fik politiet i Møre og Romsdal på den norske vestkyst besked om, at krydstogtskibet på vej fra Tromsø til Stavanger havde fået motorproblemer.

En storm i området mellem Trondheim og Molde har gjort det til en lang og dramatisk nat for de tilbageværende personer på krydstogtskibet.

Siden da har helikoptere været i færd med at evakuere de i alt 1373 personer om bord. 915 personer er passagerer.

Klokken kvart i seks søndag morgen meddeler det lokale politi, at 371 personer er evakueret. Der er 17 kvæstede. Mindst tre af dem er i en alvorlig tilstand. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Skibet skal efter planen lægge til i Fredericia i Danmark 1. april.

