Der er udelt glæde hos organisationen World Animal Protection (WAP) over beskeden fra FNs verdenssundhedsorganisation (WHO), om at man skal forbyde handlen med vilde dyr på markeder som en nødforanstaltning i forbindelse med covid-19.

»Specielt vilde dyr er en kilde til flere end 70 procent af alle smitsomme sygdomme hos mennesker. Mange af dem skyldes en ukendt vira,« siger WHO i en pressemeddelelse. De opfordrer nu til at lukke alle markeder for handel med vilde dyr.

»Det skel ske, medmindre der er fuld kontrol, og der er foretaget grundige risikoanalyser,« siger WHO.

Den melding hilses velkommen af WAP, som længe – men forgæves – har forsøgt at få bandlyst al salg af vilde dyr over hele verden.

Vilde dyr på et marked i Jakarta i Indonesien. Foto: World Animal Protection Vis mere Vilde dyr på et marked i Jakarta i Indonesien. Foto: World Animal Protection

»At tage vilde dyr til fange og holde dem i bure under stressede og ukontrollerede forhold på et fødevaremarked er ikke blot uacceptabelt og grusomt,« siger Gilbert Sape, der er chef for WAPs internationale kampagnekontor:

»Det skaber også et livsfarligt miljø, der er kimen til nye smitsomme sygdomme.«

WHO har, siden coronaudbruddet begyndte i december 2019, mistænkt markeder, hvor der blev solgt vilde dyr i den kinesiske millionby Wuhan for at være årsagen til den verdensomspændende epidemi.

»Det er virkeligt gode nyheder, at WHO, sammen med to andre internationale organisationer, nu opfordrer alle ansvarlige aktører til at suspendere handlen med vilde dyr på markeder,« siger Gitte Buchhave, direktør i World Animal Protection Danmark, til Ritzau.