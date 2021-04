»De er blevet vanvittige. De skyder børn nu. Forleden skød de naboens syvårige datter gennem vinduet,« siger Khin Lay fra Myanmar til B.T.

Khin Lay, der blev gift med danskeren Flemming Juel på Gentofte Rådhus i 2019, befinder sig i byen Mawlamyine, hvor der er heftig militæraktivitet.

Alle gemmer sig inden døre. Flemming Juel fortæller B.T, at han hver dag er bange, når hun bliver nødt til at bevæge sig udenfor for at hente fornødenheder.

»Hun kan jo blive skudt, når hun går uden for døren. Så selvfølgelig er jeg bange hver dag,« siger Flemming Rasmussen.

Flemming Juel og Khin Lay blev gift i Danmark i 2019. Vis mere Flemming Juel og Khin Lay blev gift i Danmark i 2019.

Han siger, at han har det skidt med, at Khin Lay stadig sidder i Myanmar. Det var meningen, at hun skulle have været til Danmark i januar, men militærkuppet indhentede parrets planer, og nu sidder hun fanget i Myanmar.

Situationen i Myanmar er den sidste uge gået fra ondt til værre. Militærjuntaen, der tog magten i januar, har intensiveret angrebene på de tusindvis af demonstranter, der dagligt har protesteret de sidste to måneder mod juntaen. Volden er de seneste uger blevet markant optrappet. Alene sidste lørdag meldtes der om mere end 100 døde.

FNs Sikkerhedsråd advarede 30. marts om et forestående blodbad, hvis ikke der findes en diplomatisk løsning på den blodige krise.

»Folket i Myanmar føler sig hjælpeløs og søger akut hjælp fra det internationale samfund til at redde uskyldige civiles liv,« lød det i et brev udsendt af sikkerhedsrådet efter et krisemøde om situationen i Myanmar.

Jeg kan slet ikke forstå deres brutalitet. Det mest uhyggelige er, at de nu skyder for at dræbe Khin Lay

Militærets voldsomme fremfærd har drevet mange på flugt. I Karen-provinsen meldes der om et stigende antal flygtninge, der søger ly i jungleområderne. Militærjuntaen siger, at den har tilbudt oprørerne våbenhvile, men at juntaen vil forbeholde sig retten til at opretholde ro og orden, koste hvad det vil – og dermed klinger udsagnet om våbenhvile hult.

FN oplyser, at mindst 535 mennesker er blevet dræbt siden februar. Men tallet skal ifølge de lokale demokratiaktivister snarere tælles i tusinder.

»Jeg kan slet ikke forstå deres brutalitet. Det mest uhyggelige er, at de nu skyder for at dræbe. Og det er ikke bare demonstranterne. De skyder små børn. Forleden skød de naboens datter på syv år gennem vinduet,« siger Khin Lay til B.T.

Men brutaliteten har endnu ikke knægtet opstanden. Torsdag afbrændte demonstranter kopier af Myanmars forfatning fra 2008, som militæret også står bag.

B.T. talte tidligere i marts med demokratiforkæmperen Khin Zaw Win, der dengang tiggede Vesten om at blande sig direkte:

»Vesten kan komme med hundreder af velmenende erklæringer. Men indtil I faktisk tør handle over for vores undertrykkere, så sker der intet.«

Indtil nu er det blevet ved fordømmelsen af juntaens voldsregime og afgrænsede økonomiske sanktioner mod generalerne.

Men torsdag kom det store naboland, Thailand, med sin skarpeste udtalelse til dato.

»Vi er alvorligt bekymrede over den eskalerende vold mod civile i Myanmar,« udtalte Thailands Tanee Sangrat, talsmand for Thailands udenrigsministerium.

Indtil nu er der intet, der tyder på, at Khin Lay og resten af Myanmars civilbefolkning kan se frem til en sikrere hverdag.

»Jeg savner min mand, og jeg håber at komme til at se ham igen snart. Jeg aner bare ikke hvordan og hvornår,« siger Khin Lay til B.T.

Hendes mand, Flemming Juel, er heller ikke fortrøstningsfuld:

»Grænserne er lukkede, og da den internationale lufthavn i Yangon er lukket for kommercielle fly, kan hun ikke komme ud af landet. Da der tillige er tale om et militærkup med alt, hvad det medfører af undtagelsestilstand og tilfældig nedskydning af civilbefolkningen, tør hun ikke tage nogen steder hen,« siger han.

Skal man tro FN, så kan den i forvejen farlige situation i Myanmar blive endnu værre i løbet af få dage.