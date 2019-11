USA's støtte til bosættelser kan ende med ny opstand, frygter generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke.

Det ser sort ud for fredsprocessen og muligheden for at få lavet en tostatsløsning i striden mellem israelere og palæstinensere.

Det siger Tim Whyte, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, efter at USA har ændret politik og nu støtter Israels bosættelser på Vestbredden.

- FN, internationale domstole og alle andre har sagt, at bosættelserne er et klokkeklart brud på Genevekonventionen. Man må ikke flytte egne borgere over på besat jord.

- Så når USA siger, som de gør nu, så er det ødelæggende for fredsprocessen mellem Israel og Palæstina, siger Tim Whyte.

Kursskiftet blev meddelt mandag aften dansk tid af USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.

- Etablering af civile israelske bosættelser er ikke i sig selv uforenelig med international lov, sagde Mike Pompeo.

Det er et brud med den vurdering, som det amerikanske udenrigsministerium foretog i 1978.

Her blev det slået fast, at Israels bosættelser på den besatte Vestbred ikke er i overensstemmelse med folkeretten.

Den nye melding slukker håbet om, at der kan findes en fredelig løsning for israelere og palæstinensere, lyder det fra Tim Whyte.

- Det er en cementering af de ulovlige bosættelser på Vestbredden og dybest set et søm i kisten på fredsprocessen.

- Jeg kan ikke se, hvordan det kan lede til andet end mere uro, øget radikalisering og måske en ny intifada, siger han.

Mellemfolkeligt Samvirke er til stede på Vestbredden og i Gazastriben og oplever, at folk er presset og mangler basale fornødenheder.

- Hvis der kommer en ny intifada, en ny opstand og en mere voldelig konflikt, så vil det få konsekvenser for vores arbejde.

- Men mest af alt for dem vi arbejder sammen med, og som i forvejen er enormt presset af mangel på grundlæggende livsfornødenheder, siger Tim Whyte.

Generalsekretæren mener, at USA med meldingen "spiller sig selv af banen" som mægler i konflikten mellem israelere og palæstinensere.

Han håber derfor, at EU vil påtage sig en større rolle som mægler i striden.

/ritzau/