To mennesker i favntag men adskilt af plastik og med mundbind på indbringer dansk fotograf prestigefyldt pris.

Den danske fotograf Mads Nissen vinder prisen for verdens bedste pressefoto ved World Press Photo.

Mads Nissen har taget vinderbilledet på en reportagerejse til Brasilien i sommeren 2020, hvor han har skildret coronapandemiens indvirkning på livet i nogle af de hårdt ramte områder i Brasilien.

Fotoet forestiller to mennesker, der holder om hinanden, mens de bærer mundbind og er adskilt af et plastikforhæng.

Uden for storbyen São Paulo besøgte Mads Nissen og journalist Bo Søndergaard et plejehjem, hvor personalet havde sat et plastikforhæng op, så beboerne kunne få mulighed for at kramme familiemedlemmer eller de ansatte

På billedet, som Mads Nissen har givet titlen "The first embrace", tager sygeplejerske Adriana Silva da Costa Souza den 85-årige beboer Rosa Luzia Lunardi i sine arme.

Det skriver hans arbejdsgiver, dagbladet Politiken.

Hans billede var en af hovedkonkurrencens seks finalister. De blev udvalgt blandt 74.470 indsendte fotos fra 4315 fotografer verden over.

Det er anden gang, Mads Nissen vinder hovedpræmien i den prestigefulde World Press-konkurrence.

Første gang var i 2015 med et foto af et ungt, elskende par i den russiske by Sankt Petersborg. Billedet var med til at sætte fokus på undertrykkelsen af LGBT-personer i Rusland.

Torsdag er han også blevet hædret med en pris i underkategorien "general news".

I Danmark er Mads Nissen tre gange blevet kåret til Årets Fotograf, og han har to gange taget prisen for Årets Pressefoto, skriver Politiken.

/ritzau/