Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter, at en dansk statsborger er omkommet under en drukneulykke i Thailand.

Ifølge flere thailandske medier er der tale om den 69-årige tidligere pressefotograf Jannik de Fries, der boede i landet.

Det lokale medie Daily News skriver, at liget af Jannik de Fries skyllede op på en strand i Chumphon i midten af december. Det skete efter, at Jannik de Fries havde været forsvundet i 11 dage.

Oplysningerne bekræftes ifølge Sjællandske af flere uafhængige kilder, og avisen erfarer, at mandens datter, der bor i Danmark, er blevet informeret om dødsfaldet af Udenrigsministeriet.

Grundet tavshedspligt vil ministeriet kun bekræfte, at en dansk statsborger er død i Thailand, og at de pårørende er blevet orienteret om dødsfaldet.

Det var Jannik de Fries' hustru, Patthamaporn Chaisombat, der slog alarm, efter at Jannik de Fries 2. december forlod sit hjem for at sejle til Thailands næststørste ø, Koh Samui. Han vendte ikke tilbage og kunne ikke kontaktes, hvorfor hun gik til politiet, der indledte en eftersøgning.

Efter fundet kunne hustruen bekræfte, at det var Jannik de Fries, der var skyllet op på stranden.

Jannik de Fries var i 1990'erne tilknyttet B.T. Han flyttede i 1999 til Phuket i Thailand.