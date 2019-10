Ti EU-lande støtter Danmark, mens Rumænien opfordrer til afgiftssænkning, da priserne styrer adfærd.

Regeringens plan om at få skubbet benzin- og dieselbiler væk fra vejene og gemt væk i historiebøgerne får bred støtte fra de øvrige EU-lande på et møde fredag i Luxembourg.

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) præsenterede på mødet et forslag og en opfordring til EU-Kommissionen om at arbejde på en pakke, der kan fremme processen.

- Jeg vil gerne takke Danmark for dette initiativ med at finde frem til alle mulige værktøjer til fordel for nuludledningsbiler, siger den franske miljøminister, Brune Poirson.

Samme melding lyder fra en række andre EU-lande. Herunder Sverige og Luxembourg.

- Der skete det glædelige, at der var ti lande, der var meget positive og bakkede Danmark op. De sagde, at det er noget, som EU-Kommissionen skal se på, og det er jeg utroligt glad for, siger Dan Jørgensen efter mødet.

I Danmark går man konkret efter, at man fra år 2030 ikke længere skal kunne indregistrere nye diesel- og benzinbiler. Det blokerer EU's typegodkendelsesdirektiv dog for.

- Det vil vi gerne lave om og helst som en fælles europæisk lovgivning. Alternativt kan det være, at man kan få undtagelser i de pågældende lande, siger Dan Jørgensen.

Den danske minister havde bedt om at præsentere forslaget, og han fik ordet fredag eftermiddag. 18 andre EU-lande tog ordet for at kommentere.

Der var ingen af EU-landene, som sagde, at det var en dårlig idé. Men der var lande, der påpegede, at det er fint nok, at Danmark vil dette, men det handler om priser - og dermed om afgifter.

- I Rumænien som i andre medlemslande er det sådan, at elbilernes indtog på markedet kun kan øges, ved at sikre at de er til at betale af almindelige borgere.

- Hvis ikke det er noget, der gives lovgivnings- og finansiel støtte til, så vil forbrugere købe brugte biler, som er billigere, og det vil kun gøre overgangen langsommere, siger Rumæniens EU-ambassadør.

Det sidste påpeges også af Dansk Energi, som dog glæder sig over, at ministeren arbejder på en EU-løsning.

- Problemet er bare, at det ikke er nok at tage til Bruxelles eller Luxembourg, når vi har en situation i Danmark, hvor afgifterne på elbiler stiger igen, siger direktør Lars Aagaard.

Han henviser til, at afgiften på en elbil stiger om et år. Det vil, spår Dansk Energis direktør, medføre, at "markedet går i koma"

- Så skal du være millionær for at købe elbil, siger Aagaard.

Personbiler tegner sig for 12 procent af EU's samlede udledning af CO2.

Derfor er udfasningen af biler et vigtigt skrift på vejen mod målet om klimaneutralitet i 2050, som alle EU-lande - undtagen tre - støtter.

/ritzau/