Et net til 157 millioner skal indsamle de enorme mænger af plastikaffald i havene, men en dansk ekspert mener, indsatsen ikke er pengene værd.

Organisationen The Ocean Cleanup har udviklet et net, der skal forsøge at indsamle de enorme mængder af plastik i havene.

Nettet har været undervejs længe, men i denne uge blev det sat til søs og har nu gjort tjeneste og indsamlet sit første stykke plastik, skriver DR Viden.

I alt har projektet kostet 157 millioner kroner, hvoraf Mærsk har doneret 13 millioner til nettet, der flyder rundt på havet ved hjælp af et flydende rør.

Nettet her er opfundet af en 25-årig hollænder, der står bag The Ocean Cleanup.

Ekspert: Det her er det største problem og det vigtigste du kan gøre Thomas Budde Christensen, forsker i bl.a. miljø, bærdygtig produktion og plastikaffald på Roskilde Universitet. Hvad er den største udfordring? »Det største globale problem er manglende affaldssystemer i tredjeverdenslande. De har åbne lossepladser, og meget skrald bliver kørt direkte ud i floder og i havet.« Hvor kan danskerne gøre den største forskel? »Det er engangsplastik og detailhandlen. Virksomhederne reagerer på, hvad kunderne efterspørger, så hvis vi kræver, at flere produkter er pakket på en mere bæredygtig måde, så vil det have en stor effekt. Man kan allerede nu se flere initiativer fra supermarkederne.«

De penge kunne dog være blevet brugt klogere, mener Torkel Gissel Nielsen, der er professor ved DTU Aqua.

»Idéen er for dyr. Der er jo kun begrænset mængde penge, der bliver skudt i at rydde op i havene. Så når vi bruger penge, skal de bruges, hvor det batter - og det gør den her idé ikke,« siger han til DR Viden.

Med måneders mellemrum er det planen, at skibe skal hente det indsamlede plastik og føre det til lands, hvor det kan blive sorteret og genbrugt.

Problemet er dog, at nettet langt fra kan indsamle mængden af plastik i verdens have, fordi det kun kan opfange affald nær havets overflade. Ifølge forskeren er det meste af affaldet længere nede mod havets bund.