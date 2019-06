Forfatterne vil specielt plædere for en kvinde på den højeste post i EU: Formanden for EU-Kommissionen.

Europa halter efter Rwanda, påpeger en gruppe kvindelige forfatter, som kræver en kvinde i spidsen for EU-Kommissionen.

I et åbent brev i den tyske avis Frankfurter Rundschau appellerer de 16 forfatter til, at EU's stats- og regeringschefer tager løfterne om kønsbalance alvorligt.

Den danske forfatter Janne Teller står sammen med sin tyske kollega Jagoda Marinic bag initiativet. Medunderskriverne kommer fra forskellige EU-lande.

- Vi vil specielt plædere for en (kvinde, red.) til det vigtigste kontor blandt EU-institutionerne: Formanden for EU-Kommissionen. Det skal være en kvinde. Det er på tide, skriver forfatterne.

EU halter efter lande som Rwanda, Bolivia og Mexico, når det gælder kønsbalancen i parlamenter, skriver de også.

- En måde at gøre det godt efter århundreders uretfærdighed vil være at vælge ikke bare en, men mindst to og helst tre (hvorfor ikke fire eller fem) kvinder til de højeste job i Europa, skriver de i det åbne brev.

/ritzau/