Den danske ngo har allerede én gang forsøgt at anke de pakistanske myndigheders beslutning.

København. Efter længere tids forhandlinger er Dansk Flygtningehjælp af de pakistanske myndigheder blevet bedt om at forlade Pakistan fra 1. december 2018.

Det skriver Jyllands-Posten.

Også 17 andre internationale ngo'er er blevet smidt ud af landet.

I Dansk Flygtningehjælp er man naturligt nok skuffet over beslutningen, som man én gang har forsøgt at få anket.

- Det har været en længere proces, hvor en række ngo'er allerede i foråret blev bedt om at forlade Pakistan, siger generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach til Jyllands-Posten.

- Det hænger lidt sammen med den pakistanske regerings ønske om, at afghanske flygtninge skal vende hjem, og derfor er det, som jeg forstår det, i særdeleshed de organisationer, som har været meget fokuseret på at hjælpe afghanske flygtninge, som er blevet bedt om at forlade landet.

Dansk Flygtningehjælp har siden 2012 opereret i Pakistan for at hjælpe afghanske flygtninge i landet.

De pakistanske myndigheder har ikke givet nogen officiel grund til at inddrage licensen.

Indenrigsministeriet henviser til, at kun organisationer, der vurderes at være direkte skadelige for pakistanske interesser, er uønskede.

Christian Friis Bach vurderer over for avisen, at råderummet for udviklingsorganisationer bliver mere og mere snævert verden over.

Dansk Flygtningehjælp får ifølge Jyllands-Posten mulighed for at søge om en ny licens om seks måneder.

Generalsekretær Christian Friis Bach tilkendegiver dog over for avisen, at han ikke er sikker på, om han vil benytte sig af muligheden.

Jyllands-Posten har ikke kunnet få en kommentar fra udviklingsminister Ulla Tørnæs (V).

/ritzau/