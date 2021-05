Et dansk opkøb har fået masser af medieomtale i de britiske aviser.

Omkring 4,5 milliarder kroner er prisen for at anskaffe sig verdens måske mest toneangivende producent af maling. Danske Hempel med hovedsæde i Lyngby har købt det engelske firma Farrow & Ball.

»Der var nogle parametre, der ramte plet i forhold til det, vi tror på er fremtiden. Det gælder bæredygtighed, vækstpotentiale og et særligt partnerskab med kunderne. Farrow & Ball har det hele – deres kunder er jo inkarnerede fans. Det er spændende at bygge videre på, og vi skal nu prøve at få Farrow & Ball gjort endnu større i hele verden,« siger Lars Petersson, administrerende direktør i Hempel, til B.T.

Det store danske firma Hempel, der blandt andet er kendt for sine skibsfarver, kan nu føje ebgelske Farrow & Ball til porteføljen. Her er det farven Brun broccoli, der er en del af Farrow & Balls farvepalet Vis mere Det store danske firma Hempel, der blandt andet er kendt for sine skibsfarver, kan nu føje ebgelske Farrow & Ball til porteføljen. Her er det farven Brun broccoli, der er en del af Farrow & Balls farvepalet

Farrow & Ball er i dag internationalt toneangivende i designkredse og er blevet så anerkendte for deres specielle farver, at mange bruger dem som reference, men så vælger en billigere kopi, fordi originalen er dyr.

»Sådan er det jo med originaler og kopier. På mange måder er det ligesom i modeverdenen, hvor der bliver lavet dyre originaler, der så bliver kopieret. Vi tror, at der er et stort marked for dem, der gerne vil have originalen, og det er vel bare udtryk for mærkets styrke, at man lader sig inspirere af det vi laver,« siger Lars Petersson.

Historien om Farrow & Ball er også historien om, hvordan man kan bruge fortiden til at skabe en kæmpe sællert i nutiden.

Farrow & Ball var oprindeligt et lille firma, der fremstillede maling i Dorset på den engelske sydkyst. Firmaet blev til lige efter Anden Verdenskrig. De producerede blandt andet maling til Fords biler og Raleighs cykler, men var ikke kendt i den brede offentlighed.

Hempel A/S har købt Farrow and Ball for ca 4.5 milliarder kroner. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Hempel A/S har købt Farrow and Ball for ca 4.5 milliarder kroner. Foto: Mads Claus Rasmussen

I 1980erne skiftede de fleste producenter af maling til akrylmaling. Men det lidt søvnige Farrow & Ball fortsatte med at producere deres maling, som de altid havde gjort.

I halvfemserne overtog driftige britiske forretningsfolk den slumrende virksomhed. De forstod, at netop de gamle opskrifter var en god historie.

De nye ejere brugte i stedet tid på at finde gamle farver fra en svunden tid, som de så gav nye og tidsklingende navne som 'elefantånde', 'død laks' og 'nachoost'.

De arbejdede blandt andet sammen med Londons Natural History Museum med at finde farver fra Storbritanniens stolte fortid, og så omlagde de hele produktionen til at blive mere miljøvenlig. Alt sammen faldt i designernes og indretningsarkitekters smag, og Farrow & Ball voksede op gennem nullerne fra et feinschmeckerprodukt til et stort internationalt brand.

Farrow & Ball har udvilklet sine egne farver, der er meget efterspurgte bland designere og arkitekter rundt om i verden. Her er det farven Dead Salmon (død laks). Vis mere Farrow & Ball har udvilklet sine egne farver, der er meget efterspurgte bland designere og arkitekter rundt om i verden. Her er det farven Dead Salmon (død laks).

»Det er dog primært stort i den angelsaksiske verden. Hempel driver forretning i mere end 100 lande over hele verden, og vi tror på, at vi kan åbne markedet uden for Storbritannien og USA,« siger Lars Petersson til B.T.

Farrow & Ball blev i 2014 købt af det Los Angeles-baserede selskab Ares for 275 millioner pund. Og efter en kriseperiode steg omsætningen under coronanedlukningen med 30 procent.

Firmaets nye danske ejere ved endnu ikke, om der kommer en stor flagstore i København, men Lars Petterson siger, at man aktivt vil forsøge at inddrage danske arkitekter og designere i at videreudbygge kendskabet til firmaet, der også er leveringsdygtig i farverne skummetmælkshvid og broccolibrun.