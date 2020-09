Nattens internationale hæder var den anden Emmy til den dansk-syriske dokumentarfilm "The Cave".

Den dansk-syrisk producerede dokumentarfilm "The Cave" har modtaget en Emmy for bedste dokumentar under Emmy Awards 2020, der blev uddelt natten til søndag.

Det oplyser producenterne Danish Documentary i en pressemeddelelse søndag morgen.

Nattens internationale hæder var den anden Emmy til filmen, da filmens tre syriske fotografer tidligere på ugen også modtog en pris for deres indsats.

- Vi har været på en lang rejse med denne film, som er blevet til under svære forhold.

- Men med denne Emmy står vi ved en betydningsfuld milepæl, og vi er lykkelige for at have fået chancen for at bringe denne vigtige historie ud i hele verden, udtaler prismodtagerne Kirstine Barfod og Sigrid Dyekjær i pressemeddelelsen.

