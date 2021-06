Sommeren er over os, og rejselystne danskere er allerede begyndt at valfarte sydpå efter et års begrænset rejseaktivitet.

Men selvom dele af verden for nogen kan synes at være tilbage ved 'normale' tilstande, så hærger coronavirussen stadig i både Danmark og andre steder.

Det har man nu fået at mærke på den populære spanske ferieø Mallorca, som år efter år er blandt danskernes foretrukne feriemål. Et større smitteudbrud, der ifølge spanske medier kan spores til en række festlige begivenheder 18.-20. juni på øen, har nu medført, at knap 4.800 personer i hele Spanien er sendt i isolation i et forsøg på at inddæmme smitten.

Alene på Mallorca er 249 personer sendt i isolation på forskellige hoteller.

Det er klart, at situationen kan udvikle sig Mikkel Hansen, Pressechef TUI

Og det er en udvikling, man holder øje med hos TUI, fortæller rejseselskabets pressechef.

»Det er noget, vi er opmærksomme på, og det har vi været, siden det skete, så vi overvåger situationen tæt. Det gør vi alle steder, hvor vi selvfølgelig også er i kontakt med de lokale myndigheder,« siger Mikkel Hansen.

Ifølge TV 2 var det især unge spaniere, som deltog i begivenhederne 18.-20. juni. De var kommet til øen fra stort set hele landet med det formål at fejre skoleårets afslutning. Foreløbig kan mere end 1.100 smittetilfælde kobles til festlighederne.

Hos TUI maner man dog til besindighed.

»Det er ikke noget, som påvirker vores gæsters rejse dernede. Som jeg forstår det, har man kontrol over det dernede, men det er klart, at situationen kan udvikle sig, og så er vi selvfølgelig klar til at reagere,« siger han.

Ifølge Mikkel Hansen er Mallorca igen i år blandt danskernes foretrukne feriedestinationer, så derfor sender man også mange solhungrende danskere derned de kommende uger.

»Og på Mallorca har man også en interesse i, at turismen sprudler, så derfor har man også gjort en stor indsats i forhold til smittehåndteringen.«

Mallorca er blandt de 'grønne' lande på Udenrigsministeriets verdenskort. Derfor er der, som det ser ud nu, ikke eksempelvis krav om karantæne, hvis man rejser fra Mallorca og ind i Danmark. Man skal dog kunne fremvise en negativ pcr-test, som er maksimalt 48 timer gammel.

B.T. har været i kontakt med Udenrigsministeriet for at høre, om coronaudbruddet på Mallorca giver anledning til at kigge nærmere på de aktuelle rejsevejledninger for området, men Udenrigsministeriet er endnu ikke vendt tilbage.

Skulle det imidlertid ske, at Udenrigsministeriet de kommende dage fraråder rejser til eksempelvis Mallorca, så vil du ifølge Forbrugerrådet Tænk kunne få alle dine penge tilbage – også selv om du ikke har bestilt et afbestillingsgebyr.

'De danske rejsebureauer aflyser som udgangspunkt rejsen, hvis området frarådes af Udenrigsministeriet. Du kan få alle dine penge retur uden at betale et afbestillingsgebyr, hvis Udenrigsministeriet fraråder rejse til området, og der er sket en forværring i forhold til det tidspunkt, hvor du købte rejsen,' skriver Forbrugerrådet Tænk.

Men sidder du i en situation, hvor du grundet udviklingen ikke ønsker at rejse afsted, selv om det ikke frarådes at rejse dertil, så er du i en lidt anden situation.

For så afhænger det af din rejseforsikring, hvis du har sådan en, og du kan risikere at skulle betale et afbestillingsgebyr.

'Fraråder Udenrigsministeriet ikke rejser til området, men vil du ikke afsted alligevel? Så kan du godt selv vælge at afbestille din rejse, men det kommer til at koste en del af rejsens pris,' lyder det fra Tænk.