Rejselystne danskere holder vejret i disse uger, mens de afventer udmeldinger om, hvor man kan booke sommerferien henne.

Nu er der godt nyt fra en af danskernes foretrukne feriedestinationer.

Tyrkiet forventer nemlig at kunne byde velkommen til turister fra udlandet. Også dem, som ikke er blevet vaccineret.

»Vi forventer ikke, at det bliver et krav, at rejsende fra udlandet skal have et vaccinepas for at komme ind i landet,« siger Tyrkiets turistminister, Mehmet Nuri Ersoy, til Independent og uddyber:

»Vi har verdensklasse-processer i gang ved vores grænser, der sørger for, at man kan rejse i Tyrkiet med minimal risiko.«

Herudover forklarer han, at medarbejdere i turismebranchen, såsom dem på hoteller, vil blive prioriteret i vaccinekøen frem mod sommeren.

Turismen er et af Tyrkiets vigtigste erhverv, idet de normalt byder mere end 40 millioner gæster velkommen hvert år. I 2020 faldt det dog dramatisk til blot 12,7 millioner, og det gik hårdt ud over millioner af mennesker, som er beskæftiget i branchen.

Det vil de rette op på i år, og derfor er der altså udsigt til, at man kan rejse til Tyrkiets solbeskinnede kyster til sommer.

Til gengæld er det stadig påkrævet, at man skal fremvise en negativ coronatest ved indrejse. Dog overvejer de også at lempe på dette punkt over for britiske turister, og det skyldes, at størstedelen af briterne vil være vaccineret til sommer.

I 2018 rejste mere end 200.000 danskere til Tyrkiet for at holde ferie.