»Vi kunne mærke asken«, sådan fortæller danske Jeanette Køhler, da B.T. møder hende i Grækenland efter de voldsomme og ødelæggende skovbrande.

B.T. viser i dag, hvor tæt flammerne var på havet, og det bekræfter med al tydelighed, at Jeanette Køhler og andre kun havde én mulighed: At hoppe i havet og vente på, at flammerne fortog sig.



I reportagen herover tager B.T. dig med til området, hvor skovbranden strandede natten til onsdag. Branden har indtil nu i følge græske myndigheder kostet 79 menneskeliv, mens hundreder er sårede. Godt 1000 huse er ødelagt.

Flere danskere er blevet evakueret i sidste øjeblik i Grækenland. To familier fra Faaborg overlevede med nød og næppe et frygteligt mareridt, da ilden var helt ude af kontrol og de måtte flygte ud i vandet med børn, som endnu ikke er gamle nok til at kunne svømme. Vis mere Flere danskere er blevet evakueret i sidste øjeblik i Grækenland. To familier fra Faaborg overlevede med nød og næppe et frygteligt mareridt, da ilden var helt ude af kontrol og de måtte flygte ud i vandet med børn, som endnu ikke er gamle nok til at kunne svømme.

I videoen herunder kan du høre den danske familie fortælle om deres flugt fra brandene i Rafina.