Voldsomme oversvømmelser præger i øjeblikket den spanske ferieø Mallorca, efter massive mængder af regn ramte især den østlige del af landet tirsdag.

En af dem, der oplevede katastrofen på nær hånd, er Løkke Klintø.

»Vi havde læst om hændelserne, men vi var ikke bekendt med omfanget, så vi blev noget rystede, da vi befandt os i området,« siger Løkke Klintø.

Da regnen var værst, faldt der op mod 220 liter regn i timen - per kvadratmeter, vel at mærke. Det kunne mærkes, da Løkke Klintø og familien kørte gennem Sant Loranc des Cardassar ved middagstid onsdag.

»Vi så biler, der flød i vandet og biler, der stod med snuden i jorden og baghjulene i vejret. Mange biler var totalt ødelagt, og der var en massiv vandmasse,« siger Løkke Klintø.

Mindst ni personer er omkommet og ni savnes stadig efter at voldsomme oversvømmelser. Ifølge Løkke Klintø har flere dyr desuden mistet livet.

»Der var også flere døde dyr. Vi så både grise og heste, der var lå livløse på et lad,« siger Løkke Klintø.

Løkke Klintø bor på Mallorca, 30 kilometer fra Sant Loranc des Cardassar, med sin samlever. I denne uge har de besøg af sønnen og sønnens kæreste.

»Vi bevægede os ud i dag på grund af besøget. Mange veje er spærret, og vi blev derfor ledt ind i området,« siger Løkke Klintø.



Det værste uvejr ser dog ud til at være stilnet af.

»Lige nu er vejret roligt, men vi oplevede også uvejret. Det var en del lynnedslag,« siger Løkke Klintø.

Den spanske civilgarde (Guardia Civil) og brandvæsenet har sendt alt sit mandskab til katastrofezonen for at hjælpe de nødstedte - og lede efter flere ofre i bilerne, som stadig flyder rundt i gaderne.

To britiske turister er blandt de omkomne, da de ikke nåede ud af deres taxi, før vandet havde opslugt den. Taxachaufføren er blandt de mange savnede.