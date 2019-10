En uges ferie i sydens lune efterårssol har taget en drastisk drejning for en dansk familie, der befinder sig ubehageligt tæt på de spanske uroligheder.

For tredje dag i træk er der massiv uro i Barcelona, hvor demonstranter sætter ild til både biler og skraldespande efter forgodtbefindende.

Susanne Meldgaard, hendes mand, Torben, og deres fælles datter, Anne-Sofie, rejste til Spanien fredag og bor under tre kilometer fra midtbyen. De er fanget på hotellet, når solen går ned.

»Vi kan slet ikke gå ud om aftenen. Både fordi vi ikke er blevet rådet af de lokale til at holde os langt væk fra demonstrationerne, men også fordi, politiet har spærret det meste af,« fortæller 55-årige Susanne fra Varde.

Susanne, hendes mand og deres 17-årige datter befinder sig netop nu i Spanien, hvor der er massive uroligheder i Barcelona. Foto: Privat

Hun fortæller endvidere, at familien tirsdag befandt sig i midtbyen, da flere tusinde demonstranter kom vandrende gennem gaderne.

»Vi var ude at spise i området og kunne pludselig se ild,« siger hun.

Ifølge Susanne har de fået at vide af politiet, at der er varslet strejke på fredag, hvor familien skal retur til Danmark.

»Politiet har fortalt os, at det på grund af strejken vil være umuligt for os at få fat i en taxa, så nu skal vi have fundet ud af, hvordan vi kan komme ud til lufthavnen.«

Der er hård kamp mellem demonstranterne og politiet. Foto: LLUIS GENE

»Det bliver spændende at se, om vi bliver nødt til at sove en nat i lufthavnen, eller om vi overhovedet kan komme hjem,« fortsætter hun.

Omkring 200 personer er hidtil kommet til skade i forbindelse med det voldsomme uroligheder i den spanske storby.

Urolighederne begyndte, da ni catalanske politikere, som ønsker løsrivelse fra Spanien, blev fængslet.

Politikerne har alle fået mellem ni og 13 års fængsel, hvilket har bragt den catalanske del af befolkningen, som ligeledes ønsker løsrivelse fra Spanien, i oprør.