Det, der skulle have været en helt almindelig onsdag for Hanne og Søren Nielsen, som bor i det sydlige Californien, udviklede sig ganske dramatisk allerede fra morgenstunden.

Californien oplever i disse dage flere voldsomme brande både nordpå ved San Fransisco og sydpå omkring Los Angeles.

På grund af udsædvanligt kraftige vinde, er brandene ekstra svære at kontrollere for de tusindvis af brandfolk, der arbejder i døgndrift på at slå flammer og ulmende gløder ned.

Indtil onsdag morgen havde området, hvor Hanne og Søren Nielsen bor sammen med deres 11-årige søn, ikke været berørt af flammerne. Men det ændrede sig.

Fra deres indkørsel kunne Hanne og Søren Nielsen se røgen fra branden bag bjerget. Foto: Hanne Nielsen Vis mere Fra deres indkørsel kunne Hanne og Søren Nielsen se røgen fra branden bag bjerget. Foto: Hanne Nielsen

Klokken omkring kl.6.15 lokal tid registrerede myndighederne, at en ny brand var brudt ud på et bjerg ikke langt fra familiens hus i Simi Valley, en times kørsel nordvest for Los Angeles.

Brandvæsenet har senere udtalt, at branden, der har fået navnet The Easy Fire, havde en nærmest eksplosiv karakter, og mere end 1000 brandfolk blev tilkaldt.

Hvad fanden sker der?

Da branden startede, lå familien Nielsen trygt og sov.

»Vi hørte godt nok en del udrykninger, men fra den side af huset, hvor vores soveværelse er, kunne vi ikke se, hvad der foregik, når vi kiggede ud af vinduet. Fordi vinden blæste væk fra huset, var der heller ingen lugt af røg, der advarede os,« forklarer 46-årige Hanne Nielsen, som sammen med sin mand flyttede fra Danmark til Californien i 2006.

Den såkaldte Easy Fire i Simi Valley. (Photo by Mark RALSTON / AFP) Foto: MARK RALSTON Vis mere Den såkaldte Easy Fire i Simi Valley. (Photo by Mark RALSTON / AFP) Foto: MARK RALSTON

Det søvndrukne par gik tilbage i seng, men ti minutter efter begyndte deres telefoner at give lyd fra sig. Venner og bekendte ville sikre sig, at familien var i gang med at forlade deres hjem.

»Det var først her, jeg tænkte, hvad fanden sker der? Vi var helt forvirrede og rundt på gulvet. Vi anede ikke, hvad de mente,« fortæller Hanne Nielsen.

Hun og hendes mand skyndte sig ud af sengen og fik åbnet hoveddøren fra den anden side af huset. Fra indkørslen kunne de se, hvordan morgenhimmelen langs bjergtoppen lå badet i et orange skær på grund af flammehavet, der var ved at kravle over bjerget.

Indså alvoren

Kort efter begyndte de officielle, automatiserede SMS-beskeder og opkald at tikke ind på telefonerne.

Højlydte alarmbeskeder, myndighederne udsender via telefonnettet, når der er kriminalitet, katastrofer eller undtagelsestilstande i nærheden.

Meldingen var klar - området var under tvungen evakuering og alle skulle forlade deres hjem hurtigst muligt. Nu gik alvoren op for det danske ægtepar.

»Vi fik hurtigt pakket medicin, pas og papirer, computer og lidt tøj sammen i vores to biler. Men det var meget mærkeligt at køre væk, og se, hvordan alt blev spærret af og tvivle på, om vi nu også havde fået de rigtige ting med,« siger Hanne Nielsen.

Hun ligger ikke skjul på, at det har været en intens og følelsesladet dag.

»Vi har før kunne se brand i bjergene fra vores hus, men vi har ikke prøvet at blive evakueret før, og det er selvfølgelig en skræmmende oplevelse.«

Parrets 11-årige søn, Thomas, tog nu evakueringen ganske roligt. Ifølge sin mor satte han mest pris på, at han fik en fri fra skole.

Hans storebror på 15 år, der i øjeblikket er på efterskole i Danmark, havde dog en ganske særlig bekymring, da hans forældre ringede for at fortælle, at de var i sikkerhed.

»Han gik meget op i, om vi også havde nået at få hans Xbox (spillekonsol, red.), men det havde vi altså ikke,« erkender Hanne Nielsen.

Klar til en ny omgang

Heldigvis blev evakueringen kun til en forholdsvis kortvarig forskrækkelse for familien.

Efter at have ventet knap syv timer uden for evakueringszonen kunne de vende tilbage til deres hus. Det skyldtes, at vinden havde fået The Easy til at styre mod andre af de små byområder, der ligger drysset ud mellem bjergene.

Men branden er endnu ikke slukket, og Hanne Nielsen ved godt, at intet er sikkert.

Alt afhænger fortsat af vindretning og vindstyrke, og hvor meget kontrol brandfolkene får i løbet af de næste 24 timer. Desværre lyder vejrmeldingerne på vindstød af orkanstyrke, og det kan puste liv i både eksisterende og nye brande.

Derfor er hun og hendes mand klar til at forlade hjemmet igen, hvis det bliver nødvendigt, og de holder sig konstant opdateret via lokale nyhedsstationer og sociale medier.

»Jeg håber selvfølgelig ikke det sker, men så længe vi er ude af huset, og vi har vores to hunde med os, er det trods alt kun materielle ting. Efter at have prøvet det i dag, er vi forhåbentlig også lidt mere forberedte, hvis vi nogensinde skal evakueres igen,« siger Hanne Nielsen.

Hun tvivler dog på, at nattesøvnen bliver helt god.

»Med den vind, der er, vil jeg helt sikkert være på vagt og sove med et halvt øje åbent.«