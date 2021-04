Det var en direkte ydmygelse af formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, der fandt sted i forbindelse med et møde med den tyrkiske hovedstad, Ankara, tirsdag.

Det slår den danske EU-ekspert Marlene Wind fast over for B.T.

»Det er at lette ben direkte op ad von der Leyen og EU. Det er en voldsom mangel på respekt,« siger hun.

Billederne fra mødet mellem von der Leyen, den tyrkiske præsident Erdogan og EU-præsidenten Charles Michel bliver delt flittigt på sociale medier.

Her kan man se, hvordan de to mænd – Erdogan og Michel – sætter sig ned i to stole, der er sat frem. Men der var ingen stol til von der Leyen, som repræsenterer EU-Kommissionen og er sidestillet med de to præsidenter.

Det fik von der Leyen til at udbryde »øhm«, inden hun måttet tage plads på en sofa væk fra rampelyset ved siden af Tyrkiets udenrigsminister.

Et klart brud på den protokol, der er ved sådanne møder.

Her er situationen. Billedet er taget fra en video, der viser hele hændelsesforløbet. (Foto: Scanpix)

Den manglende stol kunne umiddelbart ligne en uheldig fejl fra tyrkisk side.

Men det tror Marlene Wind ikke på.

»Man er naiv, hvis man ser det som en tilfældighed. Det er helt klart for at sende et signal fra Erdogans side.«

»Erdogan har lige trukket Tyrkiet ud af Istanbul-Konventionen, der arbejder imod vold mod kvinder, og nu gør man det her. Det er et klart signal om, at kvinder ikke skal have samme respekt som mænd. Det er en ydmygelse, dybt pinligt og mangel på respekt,« siger Marlene Wind.

Endnu er der ikke kommet en officiel udmelding fra EU, von der Leyen eller Michel.

Men den bør være på vej. Og den bør tage kraftig afstand fra det, der skete i Ankara, mener Marlene Wind.

»Det er næsten ynkeligt, at der ikke er kommet et svar endnu fra EU's side. Men det bør der komme. Og det bør være en klar udtalelse fra von der Leyen og Michel. Og måske endda fra Angela Merkel,« siger hun.

»Vi kan ikke byde små piger, at man lader sådan noget her ske. De burde have udvandret på stedet. Og det mindste burde Charles Michel have tilbudt von der Leyen sin stol,« siger hun.