Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rusland har formentlig kunnet se det komme længe. Store leverancer af kampvogne fra Vesten til Ukraine.

Alligevel virker det som om, de ikke helt ved, hvad de skal tænke og gøre. Faktisk kan det for en gangs skyld til, at det er Putin og Rusland, der er blevet overrasket.

Det er i hvert fald ikke usandsynligt. Sådan lyder meldingen fra Flemming Splidsboel.

Han er Ruslandekspert ved DIIS og følger de russiske medier dagligt.

I dagene efter, meldingerne om, at Vesten er parat til at sende Leopard 2 og Abrams-kampvogne til Ukraine, har han fulgt med i reaktionerne.

»Det er et broget billede. I nogle medier bliver truslen fra de nye kampvogne talt op. I andre medier bliver den talt ned,« siger Flemming Splidsboel.

Men en overordnet stemning, synes Flemming Splidsboel ikke, at han finder, når han læse de russiske aviser.

Det skulle dog lige være, at de kan virke rådvillige. Uden at vide, hvordan de egentlig skal svare.

»Der er mange, der spørger, hvad det her er udtryk for. Hvor står Vesten lige nu – både politisk og militært i forhold til Rusland,« forklarer Flemming Splidsboel.

»En del af fortællingen er, Vesten har planlagt det her længe. Og Putin har selv været ude og sige, at USA tvinger Europa til at støtte Ukraine, selvom de ikke rigtig har lyst. Men jeg står tilbage med et broget billede. De kan ikke finde ud af, hvordan de skal agere,« siger han.

Normalt er det vestlige ledere, der ikke kan finde ud af, hvordan Putin tænker. Er det byttet om her?

»Ja. Måske er Rusland og Putin blevet overraskede. Det kan man slet ikke udelukke,« siger Flemming Splidsboel.

Torsdag angreb Rusland nok engang Ukraine med en række angreb. Så vidt er 11 personer omkommet i angrebene.

Men der er gået et par dage, siden den tyske udmelding. Og endnu er et usædvanligt voldsomt svar ikke kommet, som mange har frygtet.

»Det tyder på, at der ikke kommer en meget voldsom optrapning. Før har Rusland været meget hurtige til at svare, men der er ikke så meget den her gang,« siger Flemming Splidsboel.