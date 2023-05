Billederne og historierne gik verden rundt, da det skete sidst.

Nu overvejer Rusland angiveligt igen at træffe den upopulære beslutning – men denne gang skulle Vladimir Putin og det russiske styre være bedre forberedt.

Under en tale 21. september sidste år bekendtgjorde Vladimir Putin en delvis mobilisering af den russiske reserve – som er civile, russiske mænd, der opfylder aldersbetingelserne og tidligere har gennemgået værnepligten.

Kort efter så historier om masseflugt fra Rusland og billeder af kilometerlange køer ved grænsen til eksempelvis Georgien dagens lys.

Siden har Vladimir Putin afholdt sig fra at indkalde reservister.

Men nu kan en ny mobilisering måske være på vej.

Den danske Ruslands-ekspert, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel, skriver på Twitter, at debatten om en ny mobilisering er nået til det russiske underhus, Dumaen.

Han citerer general Viktor Zavarzin fra Vladimir Putins støtteparti 'Det forenede Rusland' for at sige, at der endnu ikke er truffet nogen beslutning om at gennemføre en ny mobilisering, men at 'situationen kan forandre sig'.

Sådan så der ud ved Ruslands grænse til Georgien få dage efter at Vladimir Putin i september 2022 havde annonceret en delvis mobilisering af reserven.

Samtidig udtaler generalen ifølge Splidsboel, at 'vi har helt sikkert brug for flere kontraktansatte, mere forberedelse og flere våben'.

Ifølge Flemming Splidsboel vil Putin og Rusland være bedre forberedt end sidste gang, hvis der gennemføres en ny mobilisering af reserven:

»Som før vil det være et upopulært skridt. Men myndighederne er bedre rustet nu, blandt andet med digital indkaldelse og grænsekontrol,« skriver Flemming Splidsboel.

Der er endnu ikke meldt noget officielt ud fra Rusland om en eventuel ny mobilisering af reserven.

