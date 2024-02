Den vigtige by Avdijivka er faldet til russerne efter flere måneder med hårde og blodige kampe.

Det er bekymrende nok i sig selv, men årsagen er endnu mere ildevarslende.

Ukrainske styrker har trukket sig tilbage fra frontlinjebyen i det østlige Ukraine, blandt andet fordi ukrainerne mangler ammunition til at kunne fortsætte kampene mod den numeriske russiske overmagt.

Og det skyldes, at russerne med præsident Vladimir Putin i spidsen har skaffet sig et forspring i krigen, som det vil tage helt op til halvandet år at udligne, vurderer militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen overfor DR.

»Situationen er en konsekvens af, at russerne tidligere end ukrainerne – og i særdeleshed os i Vesten – har indset, at det her ville blive en lang krig, så de har formået at omstille deres produktion på en måde, som vi først er begyndt på nu,« siger han.

Derfor har Rusland langt hurtigere end Ukraine og Vesten øget produktionen af ammunition så som granater, så den kan følge med den enorme efterspørgsel ved fronten.

Det hjælper heller ikke på sagen, at republikanerne i flere måneder har blokeret for vedtagelsen af en stor amerikansk hjælpepakke til Ukraine.

Anders Puck Nielsen forventer derfor, at russerne vil forsøge at udnytte deres nuværende momentum i krigen.