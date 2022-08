Lyt til artiklen

Det er mildest talt ikke gået så let for Vladimir Putin, som mange militæreksperter ellers spåede, da han gav ordre til at angribe Ukraine sidst i februar.

Men det kommer til at blive endnu værre for Putin. Langt værre, endda.

Ifølge den danske militærekspert og senioranalytiker i Tænketanken Europa Jacob Kaarsbo ender Vladimir Putin og Rusland med at tabe krigen i Ukraine. Det fortæller han til TV 2.

»Den analyse havde jeg også, da ukrainerne var på hælene, og granaterne regnede ned over Donbas-regionen. Med den seneste tids angreb er de ukrainske styrker begyndt at stille nogle meget seriøse spørgsmål, som russerne får svært ved at svare igen på,« siger Jacob Kaarsbo til TV 2.

Han hentyder til vellykkede angreb mod et ammunitionslager og en transformerstation på den russiskbesatte Krim-halvø, som blev ramt af eksplosioner tirsdag.

Blot en uge efter at en luftbase på Krim blev ramt af flere store eksplosioner – hvorefter billederne af flygtende russiske turister i badeshorts gik verden rundt.

»Det er en meget stor begivenhed. For mange russere går det for alvor op for dem, at det her er krig. Sænkningen af 'Moskva'-cruiseren var noget fjernt for mange. Men flygtende russiske turister i badeshorts er noget, de fleste kan forholde sig til,« sagde Ruslands-ekspert Flemming Splidsboel fra DIIS til B.T. efter det opsigtsvækkende angreb mod luftbasen.

Mindst syv kampfly er blevet bekræftet ødelagt via satellitbilleder. Flere endnu er beskadiget.

En gruppe mennesker på stranden ved Novofedorivka med en eksplosion i baggrunden.

»Det er en kæmpe sejr for Ukraine. Og det er et stort, ydmygende og pinligt nederlag for Putin,« lyder det fra Flemming Splidsboel.

Den seneste tids angreb bekræfter ifølge flere eksperter en klar tendens.

At de ukrainske styrker lige nu har medvind på slagmarkerne i det sydlige Ukraine.

Udover angrebene på Krim-halvøen – som Ukraine endnu ikke har taget ansvar for – har den ukrainske hær ødelagt en strategisk vigtig bro ved dæmningen Nova Kakhovka i den sydlige Kherson-provins, hvor op mod 20.000 russiske soldater ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, Anders Puck Nielsen, risikerer at blive omringet. Det fortalte han mandag til TV 2.

Ukrainerne meldte i juli åbent ud, at de arbejder på at generobre Kherson-provinsen inden september, og så sent som sidste uge gjorde Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj det klart, at krigen først er afsluttet, når Krim er tilbage på Ukrainske hænder.

Rusland annekterede halvøen tilbage i 2014.