Vladimir Putin har erkendt, at Rusland ikke kan komme ud af Ukraine med et godt resultat. Nu handler det om, hvor meget han kan få, mener dansk ekspert.

Det var ikke meningen, at den 'specielle militære operation' i Ukraine skulle have varet så længe. Den skulle have været overstået for længst.

Ikke desto mindre kæmper russiske tropper stadig i nabolandet, så hvordan kunne Vladimir Putin og den russiske ledelse tage så afgørende fejl af Ukraine?

Danske Flemming Splidsboel, som er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, mener, at Vladimir Putin har truffet beslutningen om at lancere en offensiv på grund af dårlige efterretninger.

Den russiske præsident har fået indtryk af, mener Flemming Splidsboel således, at man kunne opnå en succes, som ville mere end opveje en række konsekvenser, som ellers var tydelige på forhånd.

»Militære udfordringer, økonomiske sanktioner, social nedtur, mulig uro internt i Rusland. Meget af det var tydeligt inden krigen, men Putin og hans inderkreds har sikkert set det på en anden måde,« siger Flemming Splidsboel i en Q&A-session hos B.T. torsdag formiddag.

»Der har været rapporter om, at Putin har fået skønmalede efterretninger, og at han måske ikke forstår, hvad ukrainerne tænker om demokrati og menneskerettigheder og selvfølgelig om deres eget land,« fortæller Flemming Splidsboel desuden.



Han erkender samtidig, at han selv har fejltolket den russiske beslutningsproces i forhold til krigen i Ukraine.

»Den er mere lukket, mere mangelfuld end mange havde regnet med. Det er stadigvæk rationelt, og Putin har sikkert troet, at han kunne komme ud af det med et godt resultat. Det har han vist efterhånden erkendt, at det kan han ikke,« understreger Flemming Splidsboel.

Hvad får dig til at sige, at Putin er nået til den erkendelse?



»Blandt andet kan vi i hans taler fornemme, at han fortæller sine vælgere, at der kommer en vanskelig tid, og at de skal stå sammen og støtte ham. Og de skal ikke acceptere de folk internt i Rusland, som stiller spørgsmålstegn ved krigen, og som synes, at Rusland skal gøre indrømmelser i forhold til Vesten,« siger Flemming Splidsboel.

»Så mentalt har han forberedt russerne på, at det bliver svært herefter,« tilføjer han.

