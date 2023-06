Det vi ser udspille sig lige nu i Rusland er voldsomt og dramatisk.

Det skyldes, at den magtfunde præsident Vladimir Putin i disse timer er alvorligt truet.

Den russiske hær af lejesoldater, som er under stifter Jevgenij Prigozjins ledelse, har fredag aften indledt et væbnet oprør mod præsidenten og Kreml-styret.

Og lørdag har Wagner-tropperne øjensynligt taget kontrollen over et vigtigt militærhovedkvarter i Rostov-ved-Don i det sydlige Rusland.

»Den situation er særdeles alvorlig, og den kan ikke fejes ind under gulvtæppet. Det er et åbent opgør om magten i Rusland, vi ser lige nu,« siger Jacob Kaarsbo, som er senioranalytiker i Tænketanken Europa, og som tidligere har arbejdet 15 år i Forsvarets Efterretningstjeneste.

»Hvis du havde spurgt mig for 14 dage siden, om Jevgenij Prigozjin havde styrken til at gøre det, som han gør lige nu, så havde jeg sagt nej,« forklarer han.

»Men Prigozjin er i gang med at udstille Putin og den militære ledelses svaghed,« tilføjer han.

Jacob Kaarsbo, senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Foto: Tænketanken Europa Vis mere Jacob Kaarsbo, senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Foto: Tænketanken Europa

Jacob Kaarsbo vurderer, at der inden for kort tid kan blive tale om et decideret væbnet opgør mellem de russiske militære styrker og så russiske soldater under Wagners ledelse.

»Jeg synes, det ser sådan ud. Jeg har set billeder af Wagner-kolonner nord for Rostov-ved-Don, ved Voronezj, og muligvis på vej mod Moskva,« forklarer han.

Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin hævder selv at råde over 25.000 mand, og hvis det tal står til troende, så vil det være en brøkdel af det antal soldater, som vil stå på den anden side.

Men det betyder langtfra, at sagen er afgjort.

»Det bliver helt, helt afgørende, hvor mange fra de væbnede styrker som bevarer loyaliteten til forsvarsminister Sjojgu, til generalstabschef Gerasimov, og til Kreml, og hvor mange der hopper over på Prigozjins side,« siger Jacob Kaarsbo.

»Med den udvikling, vi har set på slagmarken, kan man godt antage, at der er en del uro internt i det russiske militær, og at der derfor vil være nogle, der vil kæmpe på Prigozjins side.«

»Det er der givetvis nogle, der allerede har gjort. Ellers ville de ikke uden videre kunne overtage kontrollen over militærhovedkvarteret i Rostov-ved-Don og indtage hele byen,« understreger Jacob Kaarsbo.

Jevgenij Prigozjin er lørdag i Rostov-ved-Don. Foto: Press Service Of Concord/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Jevgenij Prigozjin er lørdag i Rostov-ved-Don. Foto: Press Service Of Concord/Reuters/Ritzau Scanpix

Er Putin og Kreml-styret truet?

»Det er de. Det er en meget alvorlig udfordring,« siger Jacob Kaarsbo.

»Én ting er jo, at de med en vis grad af tvang fik lokket soldater til at kæmpe i Ukraine. Men en anden er at få dem overtalt til at gå imod Wagner. Så på den måde er de truet.«

»For mig at se er det lige nu 50-50, om de kan slå det ned. Som jeg ser det, er det helt oppe i luften,« vurderer Jacob Kaarsbo.

Han mener samtidig, at Vladimir Putins problemer med Wagner-gruppen og Jevgenij Prigozjin kan få en direkte indflydelse på, hvad der kommer til at ske på slagmarken i Ukraine.

Igen, fordi han vurderer, at der findes elementer i det russiske militær, som muligvis vil revurdere loyaliteten over for den militærledelse, som indtil videre ikke har formået at føre dem til nogen nævneværdig succes trods næsten halvandet års tilstedeværelse i nabolandet.

»I forvejen var jeg rimelig optimistisk i forhold til Ukraines chancer for at nedbryde det russiske forsvar. Men dette kan få hele enheder til at bryde sammen,« siger Jacob Kaarsbo.

»Dette har potentiale til at få Ukraines offensiv til at gå stærkt. Det er absolut en mulighed,« vurderer han.