Vladimir Putin er presset.

Ruslands invasion af Ukraine går langt fra så glat, som Putin nok havde regnet med, og Vestens sanktioner bider allerede nu så hårdt, at den menige russer ikke kan undgå at lægge mærke til det.

Derfor kan mandagens forhandlingsudspil fra Putins talsperson, Dmitrij Peskov, meget vel være et udtryk for, at Putin har erkendt, at han aldrig vil lykkes med at indtage hele Ukraine.

Sådan lyder analysen fra en af Danmarks førende militæranalytikere, Mikkel Vedby Rasmussen, der er dekan ved Københavns Universitet og blandt meget andet tidligere leder af Forsvarsministeriets udviklingssekretariat.

»Det kan godt være, at Putin leder efter en kattelem nu,« siger han.

Mandag meddelte Dmitrij Peskov, at Rusland er klar til indstille kamphandlingerne øjeblikkeligt, hvis Ukraine vil anerkende disse krav:

For det første skal Ukraine anerkende Krim-halvøen som russisk territorium.

For det andet skal Ukraine anerkende Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine som selvstændige republikker.

Kyiv holder stand. Kyiv-forstaden Irpin har været under kraftig russisk beskydning. Ukrainsk soldat hjælper med at evakuere civile. Foto: ROMAN PILIPEY Vis mere Kyiv holder stand. Kyiv-forstaden Irpin har været under kraftig russisk beskydning. Ukrainsk soldat hjælper med at evakuere civile. Foto: ROMAN PILIPEY

For det tredje skal Ukraine skrive landets forfatning om, så det eksplicit fremgår, at Ukraine ikke ønsker medlemskab af Nato og EU, men vil være en neutral nation.

Og endelig vil Rusland lade Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, blive siddende, hvis Rusland kan udpege Ukraines premierminister.

Det er næppe krav, som Ukraine vil gå med til, men de viser, at Putin er forhandlingsvillig – og det er han kun, fordi det militært ikke er gået hans vej.

Russerne har øjensynligt svært ved at få ammunition, brændstof og andre forsyninger frem til fronten, ligesom de synes at have svært ved at få nye styrker frem, vurderer Mikkel Vedby Rasmussen.

Han påpeger, at det kræver store troppemængder bare at fastholde det terræn, der er vundet, og bevogte forsyningslinjerne til fronten. Derfor får russerne brug for at indsætte stadig flere soldater i Ukraine, som geografisk er et kæmpestort land.

»Russerne har ikke så mange soldater, at de kan besætte hele Ukraine. Samtidig har ukrainerne ydet meget hårdere modstand, end Putin havde forventet.«

En ukrainsk soldat ved frontlinjen nordøst for Kyiv. Foto: ARIS MESSINIS Vis mere En ukrainsk soldat ved frontlinjen nordøst for Kyiv. Foto: ARIS MESSINIS

»Og Vestens sanktionerne gør allerede nu sindssygt ondt. Jeg har svært ved at tro, at russerne kan klare at leve under de her sanktioner i et halvt år. De store russiske tab bider. Isolationen fra omverdenen bider. Alt bider,« siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Samtidig kan Putin snart komme under pres fra sin inderkreds af hovedrige oligarker. Hvis han ikke allerede er det, vurderer Mikkel Vedby Rasmussen:

»Der er nok nogle oligarker, der, efter at de har fået konfiskeret deres milliarddyre yachter og har fået indefrosset deres penge i Schweiz, ikke synes, det er så sjovt, som det har været.«

Mikkel Vedby Rasmussen er overbevist om, at krigen ender med en forhandlet løsning.

»Putin kan ikke besætte hele Ukraine og opløse Ukraine som stat. Så ville Rusland skulle have tusindvis af soldater i Ukraine til evig tid. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.«

Men Putin skal have et eller andet med hjem fra forhandlingsbordet. Om det bliver en anerkendelse af Krim-halvøen som russisk eller dele af det østlige Ukraine er for tidligt at sige, påpeger Mikkel Vedby Rasmussen.

»Putin er nødt til at finde en løsning, der har Vestens accept for at at få ophævet sanktionerne. Det kunne måske være folkeafstemninger om tilhørsforhold til Rusland i nogle østlige regioner af Ukraine. Og så kan Putin jo håbe på, at han har kontrol over stemmeafgivelsen.«

Mandag mødtes forhandlingsdelegationer fra Rusland og Ukraine til tredje forhandlingsrunde.

Både russerne og ukrainerne har meddelt, at der ikke skete de store fremskridt.

»Vi har opnået visse små fremskridt i forhold til logistiske forhold omkring humanitære korridorer, skriver den ukrainske forhandler Mykhajlo Podoljak på Twitter.

Der blev ført intensive samtaler om våbenhvile og andre store emner, men uden konkrete resultater.

Parterne er indstillet på snart at mødes til et fjerde møde.